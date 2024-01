Franco Troyansky: “Es un club grande, por eso vine”

Uruguay, env. especial

Con apenas 26 años, Franco Troyansky puede exhibir una dilatada trayectoria. Desde siempre tuvo claro como el fútbol está lleno de momentos. Nacido en Algarrobo, partido de Villarino, Olimpo le abrió las puertas del profesionalismo. Con un gran nivel en Unión, pasó por San Lorenzo, Atlas de México, un breve regreso al Tatengue (aún dueño de su ficha) y un paso de mayor a menor por Lanús le fueron mostrando las distintas caras de un juego en el que no siempre se gana. Hoy, más maduro, el zurdo apunta a recuperar su lugar cerca del área luego de haberse reconvertido en extremo o aún volante por los costados. Madelón lo conoce y el punta confió en que su viejo DT puede recuperar su mejor versión jugando de lo que más sabe, como segundo delantero. La intimidad del Radisson es el escenario ideal para la primera charla con el flamante refuerzo albiazul.

- ¿Cómo comenzás esta nueva etapa en Gimnasia con un entrenador al que conoces muy bien como Leonardo Madelón?

- Bien, muy contento. El grupo me recibió muy bien, estamos trabajando fuerte y algo ya se vio contra Cerro Largo. Y Leo es un técnico que me conoce y sabe lo que puedo dar, jugando como segunda punta con él me fue muy bien en Unión.

- Llegas a un equipo que sufrió mucho el año pasado y hoy busca objetivos diferentes. ¿Percibís eso?

- Hay un grupo tremendo y la verdad que eso da para ilusionarse en el día a día porque estamos trabajando muy bien con el cuerpo técnico. Estamos todos en una misma idea.

- ¿Madelón pide algo distinto al que conociste en Santa Fe? Te lo pregunto porque en la pelea por no descender él también tuvo que adaptarse.

- Lo conozco y él me conoce muy bien a mí. La verdad que su llamado me motivó mucho para venir, por el pasado en Unión y porqué hace dos o tres años vengo jugando medio de extremo, como volante. Y ahora volví a jugar de punta en Gimnasia y me siento muy cómodo. Estoy muy motivado.

- Que difícil se volvió el fútbol para jugadores como vos. Primero los enganches tuvieron que acomodarse en otro lado y ahora con los segundos puntas se apunta a que volanteen y se alejen del arco y del gol.

- Tal cual. Como dije, yo hace dos o tres años que vengo jugando de volante o extremo por izquierda. Es una función que puedo hacer, pero Leo me conoce muy bien. Con él jugué de punta en Unión y gracias a Dios me fue bien. Espero seguir creciendo y aprender mucho más para aportarle cosas a este plantel.

Empezaste joven en Olimpo, cualquiera debe pensar que tenes más de 30 años y en realidad son 26.

- Tal cual, los mismos chicos acá me lo dijeron. Estoy jugando en primera desde los 18 años y gracias a Dios hasta el momento tuve una seguidilla linda de partidos. Me siento muy bien, con más experiencia, muchos más clubes en el lomo. Se aprende todos los días y a los 26 años estoy para seguir aprendiendo.

- ¿Los dejó conformes el partido frente a Cerro Largo?

- Sí. Se jugó muy bien, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Ví la priºmera parte desde afuera y el equipo tuvo mucha paciencia para poder llegar. Eso es fundamental, más en una cancha difícil, porque no estaba bien el piso y no la conocemos. Creo que hicimos un buen partido.

- Lo mejor tuyo fue en Unión, pero en Lanús habías empezado bien.

- Sí, los primeros seis meses fueron muy buenos. Hice 5 goles, algunas asistencias, me han hecho penales, me sentí muy bien. Pero son momentos y a veces puestos distintos, por eso ahora tengo un poco más de experiencia si me toca jugar en otro lugar, porque se lo que son los corrimientos y como hay que retroceder por la banda. Creo que con Leo voy a volver a jugar de punta y también eso me motiva.

- ¿Con un 9 más grandote mejor?

- Siempre jugué con otro delantero más de área, pero también puedo jugar con otro punta como yo o más chiquito. Eso no me cambia, la posición sigue siendo la misma.

- ¿Por qué le dijiste que sí a Gimnasia?

- Me motivó porque es un club grande, tengo muchos amigos hinchas del Lobo. La gente es muy fanática, siempre que fui a jugar al Bosque la cancha explotaba. Y el llamado de Leo me terminó de cerrar para venir.

- ¿Qué le decís al hincha que viene golpeado de un año muy difícil?

- Vamos a dejar todo para que Gimnasia llegue a lo más alto posible. Hay un lindo plantel que desde el primer día me recibió muy bien. Hay tremenda gente. Queremos dejar a Gimnasia bien alto.

- ¿Y Troyansky que viene a dar?

- Primero quiero dar todo día a día y después se van a ir dando las cosas.