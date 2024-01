La Provincia alerta por desarrolladores de countries que trasladan impuestos a las expensas

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, consideró hoy que algunos desarrolladores de countries y barrios cerrados "no asumen que el pago de impuestos es su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas" y aclaró que el organismo impulsa desde 2022 medidas tendientes a regularizar la situación de esas viviendas.

Pese a que ARBA aún no emitió las boletas del Impuesto Inmobiliario, un grupo de vecinos se quejó por el monto de los tributos que les cobran en las expensas los desarrolladores inmobiliarios, que argumentan que esa suba se debe a los incrementos impositivos dispuestos por la Provincia.

Concretamente, se trata casas ubicadas en barrios que aún no cuentan con subdivisión, por lo que de acuerdo con los desarrolladores, deberán afrontar cuotas del Inmobiliario por $ 90 mil, cuando en otros emprendimientos que ya están escriturados el monto desciende a $ 5 mil. "Al no estar terminada la subdivisión de los terrenos, no sabemos qué les están cobrando los desarrolladores", indicaron en ARBA.

En ese sentido, Girard puso de relieve que durante la actual gestión crecieron los trámites de escrituración dado que en 2022 se modificó la normativa, por lo que se permitió subdividir con deuda impositiva.

En un hilo publicado en la red social X, el funcionario respondió al planteo de un grupo de propietarios de viviendas ubicadas en countries de Pilar sobre "abusos" por parte de la Agencia en el cobro de impuestos que ellos pagan dentro de las expensas y afirmó que "desde ARBA instrumentamos una serie de medidas para agilizar los trámites vinculados a la responsabilidad tributaria de la vivienda y a facilitar el acceso las escrituras". En ese sentido, sostuvo: "Habilitamos la subdivisión de parcelas con deudas preexistentes del Inmobiliario Básico, permitimos que escribanos tramiten la actualización de la responsabilidad tributaria y reglamentamos la desvinculación retroactiva con la sola presentación del boleto de compraventa".

"Así, atendimos la necesidad de miles de habitantes de nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, countries y clubes de campos que fueron perjudicados por la adquisición de su vivienda con figuras legales que luego les generaron diversos inconvenientes", destacó.

La Agencia aclaró que el problema en muchos casos radica en que el desarrollador del emprendimiento no inicia el trámite para poder escriturar y les cobra a los propietarios el Inmobiliario en las expensas.

Girard sostuvo que "los trámites de escrituración en desarrollos urbanos crecieron un 16% y los trámites de subdivisión de parcelas un 13%" y contó que "los trámites de desvinculación y vinculación tributaria crecieron un 1.000% en promedio" al considerar que se trata de "un avance inédito en pos de solucionar problemas estructurales de años, que muchas veces se ven agravados por incumplimientos de algunos desarrolladores, que no asumen el pago de impuestos es su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas".