Oportuno accionar de efectivos policiales contra trapitos violentos

Sólo la vigencia de una tolerancia extendida a lo largo de las últimas décadas puede explicar la presencia de trapitos y limpiavidrios violentos en el espacio público de la Ciudad, cuyas calles del casco céntrico parecieran permanecer en manos de la prepotencia de unos pocos.

En las últimas horas, tres cuidacoches fueron detenidos en menos de una hora, luego de haber amedrentado a dos mujeres -una de ellas una agente de la Comuna que se ocupaba de controlar el estacionamiento medido- y terminaron siendo apresados por la Policía.

La captura se concretó en la cuadra de 50 entre 6 y 7, es decir en una zona que se ha convertido, acaso, en el epicentro más habitual y problemático por la presencia de trapitos, que “compiten” no sólo entre ellos, sino contra el sistema oficial para estacionar que fija el pago de un canon. Se trata de un escenario ciertamente problemático.

A los automovilistas que acuden a esa zona, perimetrada por las calles 3 a 6, desde 47 a 51, se les impone desde hace muchos años una suerte de “doble imposición” para poder dejar su auto estacionado: la que fija la Comuna en base a las ordenanzas vigentes y la que exigen ilegalmente los trapitos, muchas veces en forma extorsiva. Una de las mujeres víctimas en las últimas horas dijo que el cuidacoches le avisó: “Colaborá así mis sobrinos no te roban todo”.

En cuanto a la otra denuncia formulada, fue realizada por una empleada de Control Urbano que se encontraba labrando multas a vehículos mal estacionados. Allí fue increpada por un trapito. Según dijo ante efectivos de la Comisaría 1ª que se acercaron al lugar, el sujeto, que estaba acompañado por otro hombre, la insultó para impedirle hacer su labor. Los policías recorrieron la zona y lograron detener a los dos trapitos que se mostraron “hostiles y desafiantes”.

A grandes rasgos debe señalarse que -al margen de que no pocas personas acuden a estas tareas informales por no contar con un trabajo fijo, como una manera de obtener ingresos y superar así sus penurias económicas- no existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios o trapitos apelen a comportamientos violentos y extorsivos, suscitándose graves altercados entre ellos, originados, mayormente, en “disputas territoriales”, tal como lo destacan las crónicas periodísticas.

Tampoco debiera dejar de sopesarse que existen verdaderas organizaciones mafiosas -como ocurre con las que actúan en torno a algunos estadios, en donde los barrabravas “administran” los espacios de estacionamiento- ocupados de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones para así aumentar sus ganancias.

En buena hora, entonces, la acción policial desplegada en las últimas horas. El problema debe ser abordado con decisión, ya que no existe motivo alguno que justifique dejar el espacio público en manos de la prepotencia de nadie. Y existen normas legales para impedir que esto ocurra.