De guías en la fundación a la confusión con un buzón

Sin tecnología satelital, en la ciudad de avanzada que se empezaba a concretar, había que encontrar referencias duraderas y bien a la vista para la construcción de calles, avenidas, plazas, parques y edificios para los poderes públicos. Así, en la historia de La Plata aparecen los mojones, columnas de hierro o madera que luego siguieron atestiguando el desarrollo hasta que el olvido los condenó al retiro discreto en chatarrerías, viajes a otros pueblos o el entierro en el fondo de alguna casa.

Prácticamente, nada queda hoy de esos elementos del mobiliario urbano fundacional, según cuenta el investigador en temas de la historia de la Ciudad, Roberto Abrodos.

“Aprobado el plano por decreto del 5 de junio de 1882 por parte del Poder Ejecutivo, se trabaja en la posible ubicación de los distintos edificios públicos y los terrenos reservados. Este mismo decreto establece la creación dentro del Departamento de Ingenieros, dependiente de la Sección de Geodesia, de una División de Ingenieros para trazar el proyecto en el terreno, entre otras cosas, preparar el proyecto de mojones junto con su presupuesto para su posterior colocación señalando plazas y calles”, explica Abrodos.

Los primeros 70 fueron de hierro fundido con 2.75 metros de altura, detalla Abrodos y añade que llevaban una cruz del mismo material en la base y una planchuela para las demarcaciones. Más tarde, en 1886 se cambió a un diseño similar pero de menor tamaño, con “mayor estabilidad y fácil transporte”. Ya iban 140 columnas. Había que ubicar “para cada sección un mojón en el centro y otro por cada extremo”. Luego, aparecieron los de pinotea: fueron cerca de 5 mil, de 70 centímetros de altura, “utilizándoselos como estacas clavadas en cada ángulo de las manzanas”.

Los de hierro tienen una base de unos 50 centímetros de diámetro sobre la que va un caño del mismo material, de menor diámetro y otra pieza como remate, apunta Abrodos y agrega que en la parte frontal del pedestal está el escudo de la Provincia con tres banderas a cada lado, el sol naciente y dentro del óvalo dos brazos derechos estrechándose la mano sosteniendo una pica con un gorro frigio. Figuran, además, el año de la fundación de la Ciudad (1882) y un doble recuadro con la inscripción “Gobernador Dardo Rocha”.

Atrás, dice “Fundición de B. Zamboni e Hijos Buenos Aires”, precisa.

“La suerte de los mojones ha sido disímil. Unos fueron considerados chatarra, otros enterrados o fundidos por falta de conocimiento, otro intento vendérselo a la Municipalidad sin éxito”, cuenta Abrodos. No obstante, algunos hallazgos “dan cuenta de fragmentos y piezas enteras utilizadas en la fundación. Han sido reutilizados para la fundación de otros pueblos bonaerenses o bien fueron descubiertos al ser confundidos como buzones, postes o luminarias”, señala el investigador. Algunos, se pueden ver en el Museo “Americanista” de Lomas de Zamora, el Museo Municipal de General Belgrano y en la esquina de Estrada y Paso de esa localidad. Incluso, hay uno en una casa particular de la Ciudad, afirma. “Paradójicamente, la ciudad de La Plata no cuenta con ningún ejemplar de estos bienes culturales que hacen a su identidad y memoria”, señala.