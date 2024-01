Anillo misterioso: ¿Se casa Claudia con Taiana?

¿Se vuelve a casar Claudia Villafañe? La versión se instaló el lunes, cuando la ex esposa de Diego Maradona celebró su cumpleaños. Y entre los mensajes, apareció uno de Jorge Taiana, su pareja hace dos décadas, que sorprendió.

La pareja no suele mostrarse, y de hecho hasta negaron la relación mientras vivió Diego, pero ahora hace rato que ya no se ocultan. En ese marco, Taiana compartió la primera foto donde se los ve juntos, con un elocuente mensaje: aparecen en la imagen las manos entrelazadas de Jorge y de Claudia, con un anillo en el dedo anular izquierdo de Taiana, donde, claro, van las alianzas. “Feliz cumpleaños Monita”, escribió sobre la historia, que Claudia se encargó de compartir enseguida en sus propias redes sociales.

La periodista Noelia Santone lanzó la versión en NET: “No había foto hasta el día de hoy, cuando él decidió mostrar la alianza que llevan ambos en su dedo anular. Es una alianza súper mega cara”, destacó. “Fue algo programado. Mostraron sus manos juntas, entrelazados. Claudia desde hace un tiempito la viene usando”, aseveró.

Pero ella dijo que no, que nada que ver: ayer, los portales se comunicaron con la ganadora de “MasterChef” y ella fue clara. “No se de dónde sacaron eso, no entiendo nada. Me escribió por mi cumple. Lo inventan, ustedes son los primeros en preguntarme. Solo me saludó por mi cumple”, afirmó. También Taiana también desmintió los rumores que circularon y dejó sin efecto cualquier indicio de sospecha de compromiso entre ambos: “¿Qué no se entiende de la publicación? Dice feliz cumpleaños”, respondió al portal Teleshow el empresario.

Taiana habló hace algunos meses con un medio del corazón, al que le confirmó la relación que siempre se mantuvo entre sombras, dijo que Claudia es “única e inigualable”, aunque contó que “con Claudia pero con sus hijas no tengo relación”.