Desde hoy y hasta fin de mes los odontólogos no atenderán a los afilados de IOMA: los motivos

Los odontólogos confirmaron ayer que no atenderán los turnos programados de los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) desde hoy hasta fin de mes porque llevarán adelante un paro a raíz de la deuda que la obra social bonaerense mantiene con el sector.

La medida obligará a reprogramar turnos porque se postergarán las prácticas en reclamo de honorarios adeudados y aumentos que no se cristalizaron en sus cobros, a pesar de haber sido autorizados en el primer semestre de 2023.

El presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata -SOLP-, Dardo Pereira confirmó ayer la medida a raíz de que no recibieron ninguna notificación ni llamado al diálogo por parte de las autoridades de IOMA. “Estamos reclamando por la falta de pago de septiembre y octubre, no abonaron los aumentos de abril y mayo; no pagaron el gasto administrativo ni el servicio de guardia nuestro desde hace un año y medio”, dijo Pereira.

Además se reclama por el alquiler del jardín que es propiedad de SOLP, “algo nunca visto, tengo casi cincuenta años de odontólogo y es la primera vez en la historia que hacemos una jornada de protesta” agregó el odontólogo.

Se comunicó que el alquiler del jardín maternal es de 300.000 pesos por mes y nunca lo pagaron. Eso sin tener en cuenta la inflación.

“Si quieren un nuevo convenio no tenemos ningún problema, pero el odontólogo no puede financiar el sistema. Si como dicen hay profesionales que cobran cifras desmedidas, estamos dispuestos a trabajar y mejorar todo lo que sea por el bien del afiliado de IOMA pero primero deberán pagar”, afirmó el presidente de la SOLP.

Con relación a este conflicto, desde la obra social se informó que “estamos negociando un nuevo convenio y saldar la deuda, pero también estamos evaluando salir del convenio con las sociedades porque no satisfacen las necesidades del IOMA”.

Con relación al reclamo de Femeba por una deuda que mantiene la obra social de la Provincia se indicó que se está analizando la situación.

“Inicialmente evaluamos si continuamos o no el convenio con Femeba porque el problema que tenemos es que el gasto de intermediación es demasiado caro y no garantizan la atención de los afiliados y tampoco transfieren todo lo que IOMA paga a los médicos”, sostuvo el vocero consultado.

Además se indicó que se atraviesa una situación crítica a raíz de la devaluación de más del cien por ciento dispuesta por el Gobierno nacional.

“La inflación en salud es mayor que todos los demás sectores, sobretodo en los medicamentos y Nación bajó la transferencia de recursos a la Provincia. Si el gobierno nacional sigue ajustando a la provincia de Buenos Aires la situación puede empeorar”, se comunicó desde la obra social.

Reclamo por medicamentos

Un afiliado de IOMA denunció ayer que la obra social no está entregando remedios oncológicos y retrovirales para el tratamiento del HIV. “No se puede suspender abruptamente la medicación”, dijo el hombre de 56 años que lleva 10 años con el tratamiento de patologías crónicas. Agregó que la medicación cuesta unos 80 mil pesos. Desde IOMA se reconoció que hubo una semana de retraso, pero se agregó que “los medicamentos se están entregando”.

