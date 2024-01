Las naranjas, en un año, cuatro veces más caras

La naranja se encuentra entre las frutas esenciales. Consumida en todo el mundo, posee la doble condición de ser portadora de propiedades saludables y atraer, por su sabor, a la mayoría de las personas. En la historia de los hogares argentinos no ha significado un alto costo para la economía familiar, sin embargo, de un tiempo a esta parte, el kilo del cítrico escaló fuerte, tanto que en sector de ventas del producto aseguran que el precio subió en un año más del 350 por ciento.

En estos días, el precio del kilo de naranjas de jugo -la variedad más fácil de encontrar a esta altura del año- se ubica entre los 780 y los 1.900 pesos. Como se ve, y según lo observado en una recorrida por verdulerías y sucursales de cadenas de supermercados efectuada por EL DIA, el cítrico, igual que lo que ocurre con los alimentos en general, presenta una gran dispersión en cuanto al costo.

Dentro de los negocios específicos del rubro, ya sea céntricos o barriales, la disparidad va, como se dijo, desde los 780 pesos hasta 990 pesos el kilo. Más caros se venden en los locales de grandes firmas, donde la misma calidad roza los 2.000 pesos.

Una revisión de archivos de este diario muestra que hace un año el kilo de naranjas estaba a alrededor de 200 pesos, lo que significa que salvo en los casos de ofertas más baratas en muchas bocas de venta de frutas el precio actual representa una suba del 600 por ciento y más.

Como no es época de cosecha de cítricos, las naranjas que ofrece el mercado de esta región llegan a los puestos de venta al público desde las cámaras de frío. Muy pocas son las verdulerías donde se consiguen las de ombligo, porque esa clase no hay en el país; son importadas de España, cuesta aproximadamente la caja de 15 kilos unos 40.000 pesos, y no las comercializarían a menos de 3.000 pesos el kilo. “Tampoco hay mandarinas, y los limones no vienen muy buenos”, aclaró un verdulero de la zona de plaza Rocha.

Ocurre que el precio de la naranja tiene un comportamiento cíclico que alcanza sus máximos y mínimos anuales entre mayo y agosto y de octubre a enero, respectivamente. Esa cuestión estacional explica de alguna manera la caída en la producción de julio a septiembre y por lo tanto la escasez en los comercios durante los meses de verano.

Gran parte de los cajones de naranja que se exhiben en los comercios platenses son, como se dijo, para sacarle jugo, además, de tamaño chico; si se encuentran más grandes, entonces el kilo llega a los 1.700 pesos. Opinan puesteros del Mercado Regional que los precios actuales de esa fruta (y también de otros productos de la economía primaria) están en su piso, es decir, que no van a bajar.

Héctor Pestrín, productor y puestero del Mercado, sostiene que los valores actuales de las naranjas responden a la recuperación de un “atraso” de precios de largo tiempo.

“Los precios estuvieron muy retrasados en los últimos años. Hace poco, un cajón de naranjas costaba entre 5.000 y 6.000 pesos, menos que un kilo de carne, y ahora cuesta entre 14.000 y 15.000 pesos, lo que hace que para la venta al público esté entre 1.200 y 1.300 el kilo”, precisó Pestrín.

Una producción que se achica

En relación a un panorama más general de la producción de frutas y verduras, el puestero del Mercado Regional consideró que “la economía primaria no está funcionando como para mantener los costos operativos de la actividad”, por lo que, opinó, “se está achicando la cantidad de producción y por eso también se dan esos desequilibrios en los precios”.

Según Pestrín, los de las naranjas “no son valores tan extraordinarios, porque un kilo de fruta en el orden de los 1.500 pesos no está fuera del contexto de los costos de origen”.

La variedad de naranja para jugo se consigue entre los 780 y 1.900 pesos en la Ciudad