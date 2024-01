El cambio de Gimnasia: fue de “la fábrica” al “deme dos”

A un año de aquel verano 2023 tan convulsionado para Gimnasia, con nuevo gobierno, salida de Pipo Gorosito y la decisión de afrontar el campeonato “con lo que había” (unos pocos futbolistas con muchos partidos en el lomo y muchos jóvenes del club, la mayoría con escasa o nula experiencia), el Lobo decidió un notorio cambio de rumbo.

Aquel primer equipo de Chirola Romero salió a la cancha en el Amalfitani para enfrentar a Vélez (30 de enero, no hace un año) con Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Melluso; Tomás Muro, Ignacio Miramón, Alan Sosa; Eric Ramirez, Rodrigo Castillo y Benjamín Domínguez.

Pasó Chirola, llegó Madelón. En el medio, Gimnasia pudo reforzarse después de dos años con seis futbolistas. Está demás recordarle al hincha tripero cuanto sufrió a lo largo del año. A horas de un nuevo inicio de campeonato, con las ilusiones que la situación conlleva, hay pocos sobrevivientes de aquel equipo inicial. Solamente Leonardo Morales, Eric Ramírez y Benjamín Domínguez serán nuevamente titulares. Guillermo Enrique sería el cuarto si una inoportuna lesión no lo hubiese dejado out por seis semanas. El resto, ya no está o pelea desde atrás en esta nueva etapa.

Suele decirse que el año pasado fue una maduración intensiva para los juveniles del Club. Es parcialmente cierto. Los mejores respondieron tan bien a la expectativa que fueron transferidos. Ignacio Miramón disputó 27 partidos y su destacado nivel lo llevó al Lille francés. Alan Lescano, una aparición mucho más sorpresiva 23, convirtió buenos goles y fue vendido a Argentinos Juniors. A Tomás Muro le alcanzaron 12 juegos (y haberse mostrado antes en el equipo de Pipo) para un pase al fútbol ruso. Matías Melluso (mucho más experimentado) disputó 21 partidos en la primera parte del año y eligió el fútbol chipriota. Por su parte, uno de los “grandes”, Maximiliano Comba, se fue a Grecia después de 15 partidos en el semestre. Nicolás Contín, con apenas 5 juegos, fue a buscar otro futuro en Sport Boys de Perú (y ahora juega en el Tigre de Gorosito) y Tomás Fernández fue el primer juvenil que eligió emigrar ante las pocas oportunidades: solo disputó 2 partidos.

El mercado de pases marcó los cortocircuitos entre Sebastián Romero y la dirigencia. De todos modos, la mayoría de los futbolistas que llegaron rindieron en buenas forma. Pablo De Blasis y Rodrigo Saravia jugaron 14 veces; Yonathan Cabral, 13; Matías Abaldo 12. Lucas Castro, con solo 7 participaciones, quedó lejos de la expectativa inicial. Y Luciano Gómez -que jugó apenas 5 encuentros, siempre ingresando desde el banco de relevos- quedó en deuda y ni siquiera fue llevado por Madelón a la pretemporada en Uruguay.

También se dice que ahora Gimnasia le ha dado una buena cantidad de partidos a esos juveniles que fueron surgiendo a lo largo del año. Es parcialmente cierto, porque muchos de ellos no estarán este año en el plantel, algunos definitivamente.

El caso más curioso es el Tomás Durso, la apuesta del club para el arco en 2023. Disputó 46 encuentros, no pudo afianzarse a pesar de la continuidad y perdió el puesto para el desempate con Colón. Hoy está a préstamo en Atlético Tucumán y su suplente, Nelson Insfrán, con solo 3 partidos el año pasado, empieza el viernes como titular.

Quedaron libres o rescindieron sus contratos Antonio Napolitano (18 partidos disputados en el año), Germán Guiffrey (9), Bruno Palazzo (5), Agustín Ramírez (3), Sebastián Cocimano (3) y Estanislao Jara (0). De los jugadores “hechos” se fueron Cristian Tarragona (39 encuentros) y Franco Soldano (31). Y salieron a préstamo Alexis Steimbach (a Quilmes, 15 partidos disputados en 2023), Alan Sosa (a Aldosivi, 12), Diego Mastrángelo (a San Martín de Tucumán, 5), Zago Zegarra (Deportivo Madryn, 1), Nahuel Manganelli (a Riestra, no debutó) y Francisco Vergara (Excursionistas, tampoco jugó).

Hoy la apuesta es por Marcos Ledesma, Julián Kadijevic, Juan Pintado, Gustavo Canto, Federico Milo, Yonatán Rodríguez, David Zalazar, Matías Ramírez, Franco Troyansky y Cristian Colmán, los refuerzos triperos. El tiempo dirá si los 32 partidos de Felipe Sánchez y los 24 de Ivo Mammini fueron una experiencia saludable para el futuro. Los demás, corren de atrás.

Un puñado de pibes podrán validar la experiencia del año pasado, que no dio buenos resultados