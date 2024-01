Fuertes críticas desde las provincias a la Rosada

Durante la tarde de ayer, un coro de gobernadores salió a cuestionar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, que el Gobierno mantenía sin cambios a pesar de los planteos de las provincias.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, picó en punta a la hora de cuestionar la actitud del gobierno nacional. “La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”, expresó.

“Las industrias del interior podrían verse muy afectadas con varios artículos que propone la ley ómnibus. Las medidas como gravar a las economías regionales, subir retenciones y desproteger a las PyMEs del biodiesel, atacan directamente a las industrias que invierten, producen y generan empleo en nuestras provincias”, explicó.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también salió con los tapones de punta contra el Gobierno. “Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, dijo. Y agreg{o: “En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca. Dejen de amenazar y convoquen al diálogo”

Por su parte el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, también apuntó contra el Ejecutivo nacional. “Cuando dice ‘no vamos a mandarle [plata] a los gobernadores’, en realidad es a los argentinos. Yo no quiero que me mande plata, quiero que se hagan obras. Si entienden cuáles son las obras de infraestructura necesarias que se deben hacer para que el norte argentino crezca y que se le negaron al norte durante 200 años, estoy seguro de que no vamos a necesitar pedir nada a nadie. Pero necesitamos que nos den esa posibilidad”, expresó el gobernador salteño en declaraciones radiales.

En declaraciones radiales, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora afirmó: “Nosotros vamos a votar cada uno de los artículos que estemos convencidos que son buenos para la Argentina, para los cordobeses y para el interior de la Patria. Hay artículos que son invotables, que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina actual”.