Los 80 de Susana: saludos, ausentes y la bomba: entrevistará a Milei

Dos días después de cerrar su carrera en teatro con la última función de “Piel de Judas”, Susana Giménez celebró ayer, rodeada de amigos en una íntima pero espectacular fiesta en La Mary, su mansión uruguaya, sus 80 años. Estuvo casi todo el mundo, desde Ricardo Darín a Cristian Castro, pero, claro, hubo algunos que no pudieron, o no quisieron, cruzar el charco.

Mirtha fue la principal ausente de la velada. Ya se había comprometido a una tradicional gala benéfica, pero el sábado le envió saludos televisivos a la diva y ayer sorprendió con otro gesto: grabó un mensaje que fue reproducido en el spot con el que Telefé saludó a la diva de los teléfonos.

El mensaje del canal fue emitido minutos después de la medianoche, luego del final de la transmisión de “Gran Hermano” que Santiago Del Moro cerró saludando a la diva, “uno de los pilares fundamentales de este canal”. Tras esas palabras, el clip: allí, Mirtha dice que “hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos, nombres compartidos por muchos, pero que una persona en especial los hace únicos... Hay nombres de todo tipos, pero una única Susana”. El video continúa con distintos momentos de la excelente carrera de Susana.

De los ausentes, también envió su saludo Lionel Messi, comprometido actualmente con su equipo estadounidense, el Inter Miami. “Hola, Su, bueno, quería mandarte un ¡Feliz Cumpleaños!, desearte que pases un hermoso día, rodeada con la gente que te quiere. Un beso grande, que lo disfrutes. Te espero por acá, en Miami. Cuando estés por acá, nos juntamos”, le dijo el jugador en las redes. Y Su le respondió: “Gracias mi ídolo adorado, gracias por la camiseta, te quiero tanto, como el resto del mundo. Cuando llegue a Miami, te voy a ir a ver jugar”.

Los dos tienen una relación cercana, como reflejó el hecho de que su mamá, Celia, fanática de Su, viajara a Punta para ver una de las últimas funciones de la diva en el teatro: Celia llegó con una camiseta argentina autografiada por su hijo.

LA EXCLUSIVA

El “te espero en Miami” pareció una promesa de entrevista: se sabe que este año Susana volverá a la televisión (a mediados de año, anticipó ella) y se espera que sus entrevistados sean todos de calibre internacional. Messi podría ser uno; el otro, confirmado ayer, fue una verdadera bomba: la diva entrevistará a Javier Milei.

Será, sin embargo, una entrevista en el marco de un especial, y no su regreso a su programa semanal: Susana volverá el primer lunes de febrero para entrevistar en exclusiva al flamante presidente de los argentinos. El reportaje de la conductora a Milei se realizará el próximo domingo en su despacho de la Casa Rosada. No habrá demasiados testigos, más allá de los asesores presidenciales y de un equipo reducido de producción, incluida la gente de maquillaje. Editada, la nota se emitiría un día después, cerca de las 22, en la franja previa a la gala de “Gran Hermano”.

Será la vuelta de Susana a la tevé, un regreso dilatado. Su ausencia comenzó en la pandemia, y aunque trabajó en series, incluido un reality de humor para Paramount+ (parte del grupo Viacom que es dueño de Telefé), ya no se la vio en la pantalla chica.

La entrevista con el Presidente se grabará el domingo y se emitirá el lunes

En este marco, no es extraña la declaración de Moria Casán, que contó que ni siquiera piensa llamar a la diva por su cumple. “No la voy a llamar, ¿por qué la tendría que llamar? Como ella no me llama a mí para mi cumpleaños, ni me llamó a mí o a mi casa cuando yo estaba en la cárcel. Esas no son amigas”, tiró la One. “¿Por qué tendría que tener una relación cercana con toda la gente que yo trabajé? La mayoría están muertos, si quisiera una relación cercana, tendría que ir al cementerio. Cuando hago temporada, como ‘Brujas’ que hice mil años, a la única que saludaba por su cumpleaños es a Nora Cárpena”.