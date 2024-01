Un autor material y 7 partícipes, la hipótesis del fiscal

El fiscal que investiga el crimen de Tomas Tello, el joven de 18 años atacado por una patota en día de Año Nuevo en la localidad balnearia de Santa Teresita, confirmó ayer que el detenido Damián Kopelián (21) está acusado de ser el autor de la puñalada mortal, mientras que otros tres jóvenes son considerados coautores del homicidio y los restantes cuatro imputados mayores de edad, partícipes necesarios.

En tanto, fuentes judiciales añadieron que hay otros dos menores de edad involucrados con el caso, aunque sus situaciones procesales son analizadas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, a disposición del cual permanecen alojados en un centro de contención de esa ciudad.

Sin dudas, la novedad de estas últimas horas pasa por la detención de un nuevo sospechoso. Se trata de Diego Alberto Cejas (29), también vendedor ambulante, cuya captura generó acusaciones cruzadas.

De todas formas, el fiscal Pablo Gamaleri mantiene su hipótesis, aunque no da nada por cerrado.

“Por lo menos al día de hoy tenemos una hipótesis que es la que todos saben: que (el autor material del homicidio) es Kopelián”, expresó el representante del Ministerio Público en una conferencia de prensa, que brindó en la puerta de la fiscalía de Mar de Ajó, en la que, no obstante, aclaró que la investigación que “lleva muy pocos días”, por lo que “puede mutar a futuro”.

Consultado sobre la posibilidad de otros arrestos, el fiscal añadió: “En el día de la fecha no está planificado, pero todo puede cambiar rápidamente, porque en la era moderna que vivimos todos tienen un celular, todos pueden filmar y pueden aportar un nuevo video que arroje luz sobre lo que sucedió puede haber una persona que se acerque a declarar y brinde nuevos datos”.

Respecto de Cejas, informó que en el transcurso de la jornada tomará declaración de carácter “informativa” a “una persona que al momento de llevarse a cabo uno de los allanamientos, manifestó que tenía datos para aportar”.

“Vamos a tomarle una declaración, no una declaración testimonial sino una declaración informativa, es decir que va a estar asesorado por un defensor, ante cualquier eventualidad, porque si estuvo en el lugar del hecho al menos a esta fecha no podemos determinar si pudo haber participado o no, entonces, ante cualquier eventualidad, para salvaguardar sus derechos, va a ser asesorado por la defensa”, explicó.

Gamaleri confirmó que en el marco de la causa tanto Kopelián, como los tres señalados coautores - Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29)- y los presuntos “partícipes necesarios” -Avedis Kopelián (57) y Aram Kopelián (27), padre y hermano de “El Kope” y Darío Espinosa (33), se negaron a declarar.

Ahora se debe definir la eventual participación de Cejas y el rol que tuvo en el hecho.

Precisamente, Magalí, la hermana, lo defendió ante la prensa. Dijo que “no encontraron nada” en el allanamiento en la casa y que se llevaron “una remera con pintura bordó”, negando que tuviera manchas de sangre.

“En ningún momento mi hermano revoleó la botella, la tenía en la mano. Lo detienen porque hay un video, pasan una captura, diciendo que él es el de la foto. Pero no es mi hermano. El que lo mató tiene una remera amarilla”, aseguró Magalí.

Este testimonio coincide con la presentación de un defensor de la familia Kopelián. Se trata de Carlos Dieguez, quien -según informaron fuentes judiciales- aún no fue presentado en el expediente, pero declaró que no había sido su cliente el asesino.

“Si le hubiese querido dar muerte, le da muerte en la playa, en el agua, si hubiese tenido un elemento cortopunzante como decían”, aseguró el profesional, que le apuntó como principal sospechoso del crimen a “un joven de remera amarilla”, que aparece en los videos y que “supuestamente está identificado”.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Costanera y calle 38, por “El Kopek” , Brandon, Ochoa y Amestoy.

Según la causa, los acusados actuaron luego de “urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte” a la víctima, y contaron para ello “con la colaboración” de otros cuatros hombres, entre ellos el padre del principal acusado, Avedis Kopelián, el hermano Aram, Espinosa y Cejas.

En cuanto al móvil del homicidio, Gamaleri cree que tiene que ver con una venganza por un problema en una fiesta.