Para Gimnasia, un mercado esquivo: sin caras nuevas y con urgencias

Si bien recién van apenas algunos días de preparación, la pretemporada de Gimnasia en Estancia Chica no ha comenzado de la manera deseada.

Y es que más allá de las renovaciones contractuales de Nicolás Colazo, Nelson Insfrán y Agustín Bolívar (tres objetivos), Leonardo Madelón y sus colaboradores no sólo no han sumado caras nuevas, sino que han perdido nombres muy importantes de un equipo que estuvo a 90 minutos de descender a la Primera Nacional.

El Lobo tiene menos plantel que el año pasado, sobre todo si se tienen en cuenta la salida de Cristian Tarragona, su goleador y máximo referente en el ataque, y la incertidumbre en cuanto al futuro de Yonathan, Germán Guiffrey y Rodrigo Saravia.

El primero de los mencionados no estuvo en Abasto durante el inicio de los trabajos porque antes debe resolver su situación con Atlético Tucumán, dueño de su ficha.

En ese aspecto también se encuentra la situación del uruguayo Saravia, quien fue vendido al fútbol de Rusia pero que tiene contrato con el Tripero por seis meses más. Frente a esto, desde Peñarol deberán resarcir al Mens Sana y el monto y la forma de pagarlo siguen siendo la gran discusión entre las partes.

Guiffrey, en tanto, terminó su contrato con el Lobo y ya había dejado en claro que buscaría nuevos aires. Ante esto, Madelón ya sabía de antemano que perdería una alternativa tanto para el lateral por la izquierda como para la zona central de la defensa.

Además, y algo no menor, el retraso en cuanto a la firma de la renovación contractual de Benjamín Domínguez para con el club sigue generando una notoria incomodidad tanto puertas adentro como puertas afuera. De hecho, varios dirigentes ya han dejado en claro previamente que si el extremo no arregla su continuidad oficialmente con la institución en los próximos días, la decisión de la comisión directiva es que el protagonista no viaje a Uruguay para llevar adelante la segunda parte de la pretemporada, con los amistosos incluidos frente a San Lorenzo y Cerro Largo.

Lo concreto es que si no quiere repetir un 2023 en el que se complicó muchísimo por aquellas inhibiciones que no le permitieron sumar nombres durante los primeros seis meses, Gimnasia deberá acelerar dentro de un mercado en el que, hasta el momento, no sólo que no ha incorporado jerarquía, sino que ha perdido algo de la poca que tenía.

canto y ramírez, dos al caer

Más allá de las mencionadas salidas, en el Lobo son optimistas con cerrar a sus dos primeras incorporaciones en cuestión de horas.

Como ya se dijo en ediciones anteriores, el defensor de 30 años Gustavo Canto, con pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero, sería el primero. Sin embargo, en la jornada de ayer también se dio a conocer un segundo nombre, con menos cartel, y que llegaría para completar el grupo dirigido por Madelón. Se trata de Matías Ramírez.

De último paso por Banfield, el extremo izquierdo de 24 años que se sumaría al Lobo a préstamo con cargo, inició su carrera profesional en Ferro. En el club del Oeste jugó 15 partidos, los cuales acompañó con un gol y dos asistencias.

Tras varios años en la institución de Caballito y una salida también a Villa Dálmine, en el 2021 Godoy Cruz le compró el pase, y tuvo en el Tomba su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

En Mendoza jugó bastante entre ese 2021 y mitad del pasado 2023, cuando fue cedido a préstamo a Banfield. En el Expreso sumó un total de 76 encuentros oficiales, la mayoría de ellos en la posición de extremo por izquierda, a los que les sumó 4 festejos personal y 7 asistencias.

No obstante, en el Taladro no le fue nada bien. De hecho, viene de un último semestre sin mayor actividad en el conjunto del Sur de la provincia de Buenos Aires. Allí jugó apenas tres encuentros, ninguno de ellos como titular, y acumuló solamente 31 minutos.