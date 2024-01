Con billetera gorda, Estudiantes sale a comprar: qué clase de jugadores quiere Domínguez para su equipo

No bien terminó el torneo se instaló un posible refuerzo: el regreso de Matías Pellegrini, con dos pasos en la institución y el pase en su poder luego de quedar libre del New York City. El propio chico de Magdalena dijo que soñaba con volver a poner la camiseta de Estudiantes e incluso estuvo presente -como hincha- en la final jugada en la cancha de Lanús contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Su posible arribo ilusionó a algunos hinchas, que creen que a Estudiantes -con billetera gorda por varias ventas millonarias en este mercado de pases- le hacen falta jugadores para explotar las bandas, porque no tiene, es verdad, esos carrileros como los de antes que puedan hacer la banda tanto por derecha como por izquierda. Pellegrini era uno, como lo fue Manuel Castro en el sector contrario.

Pero pasaron las semanas, casi un mes, y no hubo novedades de parte de la dirigencia y del propio entrenador. No se movió en sintonía el Pincha para irlo a buscar o cerrar lo más rápido su incorporación, teniendo en cuenta su deseo y la facilidad contractual, lo que muchas veces es un problema.

Nadie lo rechazó, pero no hubo llamados para mostrar interés. Y cuando ayer se conoció la noticia que estaba por firmar contrato con Vélez esos mismos hinchas que hacían fuerza en las redes sociales buscando su regreso de alguna manera explotaron de bronca y señalaron como un error de Domínguez y la secretaría técnica que no lo hayan ido a buscar. ¿Tienen razón?

Estudiantes ha jugado casi siempre desde que tiene a Domínguez en el banco de los suplentes con un esquema más poblado de internos que jugadores por las bandas. Fueron y lo serán en el próximo torneo los laterales los que pasen al ataque. Lo hizo Leo Godoy y también Eros Mancuso y Gastón Benedetti. No juega así y por eso se entiende que no salga a buscar esa clase de jugadores. Simplemente es una idea de juego que, vaya, le ha dado mucho resultado al punto de romper una racha de 13 años sin títulos.

Además el DT cree que el chileno Javier Altamirano, Pablo Piatti, Franco Zapiola y Alexis Manyoma, más algunos juveniles como Nehuen Benedetti pueden jugar por “afuera”, lo que hizo más lento todavía la búsqueda de Pellegrini, que finalmente aceptó el ofrecimiento de Vélez.

Del mismo modo pasó con el uruguayo Tiago Palacios, extremo de Montevideo City y convocado a la Selección Sub 23 de su país. Como el DT no pidió esa clase de jugadores su ofrecimiento quedó stand by. Y por eso la representación está por cerrar algún fichaje a otro club más grande de su país o algún sudamericano.

Por estas horas la secretaría técnica busca las dos prioridades del entrenador: un arquero y un delantero de área que también pueda jugar por afuera. Gabriel Arias parece ser la principal opción para ser el reemplazante de Mariano Andújar pero la operación que podía avanzar mucho en la jornada de ayer se retrasó y eso generó sorpresa. Lo mismo con el delantero. Primero se buscó a Javier Correa y luego al uruguayo Rodrigo Aguirre. Por ninguno de los dos se pudo avanzar mucho pese a las ofertas realizadas. Hay dos nombres más en carpeta que no han trascendido. Lo que está confirmado es que no será Gustavo Del Prete, que no regresará a Sudamérica por lo menos en la próxima temporada.