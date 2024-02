La lógica del conflicto permanente y el ring en el que batallan los que están a favor y en contra de “la gente”

La lógica del conflicto permanente avanza como motor de la gestión de Javier Milei, atada a una estrategia de duración y efectividad incierta y relativa: que todo tironeo, desde la pelea con un gobernador a la discusión con una artista popular, sirve para instalar en la opinión pública la idea de que existe una suerte de ring en el que batallan los que están a favor y en contra de “la gente”.

Por supuesto que, en esa construcción, el Presidente y su gobierno se auto ubican entre los primeros y del otro lado siguen situando a “la casta”, un sujeto a combatir que en el relato sobre privilegios mete en un mismo costal a verdaderos poderosos y también al que sólo piensa distinto.

La lista de los que Milei considera “traidores”, “enemigos”, “delincuentes”, “ensobrados” y demás figuras que apuntan a la descalificación, crece día a día. Veamos: los radicales, que hasta fueron a la Justicia ofendidos; la CGT, que evalúa hacer otro paro; los gremios docentes que piden paritarias nacionales, ideológicamente ligados al kirchnerismo; la cantante Lali Espósito y, por implícita extensión transitiva, a otros artistas detractores del Gobierno. La nómina es más larga.

El Presidente juega una carrera para apilar enemigos bajo el argumento de que para él revisten esa calidad porque buscan aprovecharse de prebendas o negociados que, hasta que él llegó, se hacían con “el dinero de la gente”. Les habla a los propios y a los que no lo son, pero tampoco quieren que vuelva el peronismo en alguna de sus versiones. Este último grupo, en especial, ¿querrá seguir siendo destino de la “conversación” presidencial cuando la profundización del ajuste que acaba de anunciarse (suba del precio del transporte, aumento de más de 100% de las tarifas de luz, etc.) llegue a las puertas de su vida cotidiana?

“Principio de revelación”

Milei fue relativamente hábil para transformar la derrota política que supuso la caída de la Ley Bases en el Congreso en un punto de fortaleza. El Gobierno, después de la decisión de matar un proyecto que se suponía fundacional, define ahora aquella piña legislativa como el hito de arranque del “principio de revelación”.

El propio Presidente lo explicó en una entrevista radial: en vez de cometer otra vez el error de mandar todas las reformas buscadas en un solo mamotreto normativo, ahora irán ley por ley. “Así cada vez que votan en contra, queda bien clarito que tienen los dedos sucios”, aseguró Milei. La hipótesis es media maniquea, porque reduce todo a lo bueno o lo malo, pero parece buscar la preservación de la famosa grieta, basada en la moralidad.

En el fondo, fue un poco eso lo que persiguió la polémica con Lali Espósito que además lo enfrentó a acusaciones de machismo y violencia verbal hacia el género femenino. El Presidente quiso exponer a la cantante -que, se sabe, está lejos de su ideario- como beneficiaria del dinero público por asistir a recitales pagados por estamentos estatales. Equiparó el acto artístico a algo espurio porque el contratante no es un privado. Y habló de prioridades a la hora de gastar, tal vez el único argumento a su favor si es que el tema es realmente debatible.

“El manual de las nuevas derechas internacionales”

El politólogo cordobés Daniel Montoya sugiere leer el episodio en clave internacional. “Es el manual de las nuevas derechas internacionales: envisten generalmente contra mujeres en el marco de lo que esos dirigentes denominan batalla cultural. Que no es más que un nuevo conservadurismo”, detalla Montoya a este diario.

“Tienen en común con otros lugares que impugnan toda la cultura del progresismo, la inclusión, el aborto. Salvando las distancias, no es casual que Donald Trump haya encarado una pelea similar contra la cantante Taylor Swift. Son formas de polarizar y agregar conservadurismo para su lado”, agrega el analista. Y detalla que Milei, en el aspecto económico, no entra tanto en el manual de estas nuevas derechas, por su ultra alineamiento con Occidente, su fanatismo por la apertura casi total de la economía y su rechazo a todo lo que huela a proteccionismo.

En algún punto, Milei va a necesitar de una razonable sintonía con los gobernadores

Suponiendo, siempre mirando con los ojos del oficialismo, que el Presidente y su gobierno ganaron algo desde lo político peleándose con gobernadores y legisladores, vale una pregunta: ¿qué ganancia le dejó agarrársela con la archi popular Lali?

Para su propio público, tal vez simbólicamente. Milei vende desde su “speech” que los artistas a los que acusa son kirchneristas -“propagandistas opositores”, les dijo- porque supuestamente se benefician de los fondos de estados municipales y sub-nacionales manejados por esa facción política del PJ. No es real: intendentes de PRO o de la UCR y gobernadores no justicialistas, también han contratado artistas.

El impacto en las redes

En donde sí ganó el Presidente es en ese mundo que venera, del que es casi un adicto y en el que basa buena parte de su comunicación oficial: el de las redes.

La consultora “Ad hoc”, especialista en el comportamiento virtual, midió la conversación digital entre el miércoles y el jueves pasados en las redes, los días de más explosión del “affaire Lali”. Dice el informe: “Tres de los cinco conceptos asociados a Javier Milei refieren a sus dichos sobre Lali Espósito. Ni el dato de inflación (un elevadísimo 20,6%) ni la carta de CFK (se refiere a Cristina Kirchner y su prolongado nuevo decálogo) modifican la agenda de conversación pública propuesta por el Presidente”.

Y concluye: “El oficialismo recupera el control de la agenda y logra evadir hablar de las clases, de la inflación o de los vaivenes en el Congreso”. Por cierto, hacia el viernes, esta conversación seguía creciendo. ¿Objetivo estratégico o carambola impensada? Misterio.

Pero la lógica de confrontación permanente no puede ser infinita, estiman diversos analistas y sobre todo dirigentes de la oposición. Por ejemplo, en algún punto Milei va a necesitar de una razonable sintonía con los gobernadores, sobre todo con los que no revisten en el peronismo. Acaso eso esté atado a la incorporación o no al gobierno de Mauricio Macri y su gente. Un trabajo de restablecimiento del diálogo con las provincias ha sido iniciado por el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Los fondos, en la mira

De todos modos, digámoslo, el principal problema con los gobernadores es de dinero por el recorte que hizo Milei en los fondos girados desde la Nación a los distritos.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) -en base a datos del Indec y de la Dirección Nacional de Presupuesto- durante enero último 16 de las 24 provincias sufrieron caídas de 100% en términos reales de las llamadas transferencias no automáticas, que son las que van por afuera de la coparticipación de impuestos y demás leyes. Aquellas que suelen llamarse “discrecionales”. Algunos distritos, incluso, recibieron cero pesos por esta vía.

“No hay plata”, dijo Milei cuando asumió. La duda es si en los próximos meses, que el propio jefe de Estado dice que serán complicados para la gente, el Gobierno podrá mantener tan afilada la guadaña sin tener conflictividad social. Por más que haya buenas intenciones, está claro que el ministro Francos no puede hacer milagros.