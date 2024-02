Unión vs Estudiantes.- El Pincha, por oportuno, se llevó un triunfazo de Santa Fe

SANTA FE, ENVIADO ESPECIAL

mcabrera@eldia.com

Triunfazo de Estudiantes en Santa Fe. De esos que suman más de tres puntos cuando se hace la acumulación final. Porque lo hizo en una caldera, con una sensación térmica que explotó y porque lo consiguió jugando un flojo partido. En pocas palabras se llevó un premio gigante sin merecerlo demasiado. Pero poco importa cuando mira la tabla y se ve arriba de todos. Fue 1-0 por el gol de cabeza de Santiago Ascacibar a los 31 minutos del complemento.

Estudiantes inició el partido con un esquema 4-3-2-1, con Manyoma por izquierda y Altamirano recostado en la derecha. Su postura fue la de un equipo decidido a contragolpear pero se encontró con un rival que prefirió no tomar el dominio de las acciones, sino mejor buscar lo mismo: esperar un error para atacar y lastimas. Aquí quedó el primer misterio a resolver: un juego de paciencia y concentración. El primero que se equivocara lo iba a sufrir.

LEA TAMBIÉN Mansilla cumplió, pero la rotación dejó varias dudas

Conforme pasaron los primeros minutos el Pincha fue tomando la iniciativa y se paró en campo rival. Hasta que en dos minutos sufrió dos sanciones que al menos llamaron la atención. Primero un tremendo patadón sobre Ascacibar de Vera que solo ameritó una tarjeta amarilla cuando el VAR tranquilamente pudo avisar que era para algo más. Del centro llegó el gol anulado a Javier Correa por un off side milimétrico. Al menos lo sancionó primero el asistente y luego corroboró el VAR (una noche en la que Salomé Diorio no tuvo su mejor actuación). Gran centro de Fernando Zuqui cuando iban recién 16 minutos y parecía que iba a tomar un camino que finalmente no tomó, pese a las mejores características individuales de un equipo y el otro.

Entonces el partido empezó a entrar en un pozo. O en un impasse por el intenso calor. El local supo lastimar con pelotazos cruzados a las espaldas de Benedetti y Mancuso, y luego del refresco de los jugadores necesario todo siguió igual. Ya no estuvo tan lúcido Estudiantes como en el arranque, porque Correa quedó muy solo y ni Manyoma ni Altamirano pudieron romper líneas y llevar la pelota con peligro. El Pincha fue un equipo aletargado y sin un conductor natural en campo. Y cuidándose porque sabía que el segundo tiempo iba a ser todavía más exigente desde lo físico.

Una de las pocas veces que pudo sorprender con su velocidad el colombiano, cuando pasó la mitad de la cancha con la pelota en sus pies, se encendieron los grifos del campo de juego y generó confusión al punto de detener su marcha. Lo mismo hicieron los bomberos mientras se continuaba el partido, como si nada estuviese pasando adentro del campo.

El grito de gol de Santiago Ascacibar, después del cabezazo que le otorgó la victoria a Estudiantes en el estadio 15 de abril. / Fotobaires

Los últimos minutos del primer tiempo fueron los peores de Estudiantes. El desconcierto externo se trasladó al campo. Unión, entonces, con dos o tres pelotas al área complicó al arquero Mansilla y a los centrales albirrojos, que tuvieron que tomar aire como en un combate para seguir. No fue buena esa última imagen antes de irse al descanso. Las modificaciones pagaban dos con cincuenta.

No había que saber mucho de fútbol para entender que Franco Zapiola y José Sosa se hayan metido por Manyoma y Altamirano. Claramente los dos jugadores más flojos de la visita.

Pero Estudiantes no tuvo su noche. Ni siquiera los cambios lo ayudaron. Incluso hasta jugó peor y el local fue creciendo con la gambeta de Luna Diale y cada pelota al área de forma aérea. Con poco y dominó y controló.

Para jugar los últimos 25 minutos Domínguez formó una línea de cinco, con Eric Meza y Luciano Lollo. Buscó hacerse fuerte en defensa, ganar en los duelos aéreos y buscar un golpe de efecto en sus dirigidos. Lejos de eso, Mateo del Blanco reventó el travesaño y al minuto se demoró un segundo cuando estaba mano a mano con el arquero. Lo atoraron Flores y Romero para evitar la caída.

Pero el fútbol es sorpresa. Y en el primer ataque del segundo tiempo llegó el gol de Estudiantes. Desborde de Meza por la izquierda, centro al segundo palo para el gol de Santiago Ascacibar de cabeza, que rompió la lógica y le dio un premio excesivo al Pincha, que supo rearmarse y aprovechar el impacto para bancar los 15 minutos finales y los seis que se adicionaron. Por oportuno y por un ángel a su favor, se volvió con un triunfazo y tres puntos de oro de cara al final de la Copa de la Liga.