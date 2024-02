Los kiosqueros y almaceneros, en alerta por los aumentos de tarifas

El gasto de electricidad en los comercios podría ser entre 290% y 390% más caro, según el tamaño del establecimiento y su nivel de consumo. Incluso, mientras se espera la llegada de los aumentos en la Ciudad y la Región, las subas podrían cuadruplicar lo que se pagó en el último mes. Ante esto, los almaceneros y kiosqueros de La Plata y alrededores encendieron la luz de alerta, ya que esto incrementará los costos. Asimismo, el impacto se trasladaría a los precios.

En diálogo con EL DIA, el platense Cristian Loureiro, parte de la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), explicó: “Las tarifas de energía eléctrica estaban bastante bajas por los atrasos de la gestión anterior, y este sinceramiento parcial de precio nos va a ‘comer’ entre el 5% y el 10% de nuestras ganancias. Para esto, hay que tener en cuenta el consumo de las heladeras, que es el más significativo en los kioscos”.

Por su parte, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses, confesó: “Todos estamos esperando las facturas de la energía eléctrica. Cada uno de nosotros escuchamos todos los días algún dato distinto de cuánto será el aumento. Hay incertidumbre antes de recibir la próxima factura, lo cual es algo que charlamos entre todos los colegas”.

En tanto, Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, comentó: “La situación es preocupante por los aumentos y los costos, lo que se traduce en que bajan las ventas. Lo peor de todo es que no sentimos que esta situación vaya a parar, y ya nos están anunciando nuevos aumentos de precios para fines de mes y principios de marzo. Hoy (por ayer), por ejemplo, nos aumentaron un 10% las gaseosas”.

La capacidad de resiliencia del sector y las posibles quiebras

“Es diverso. Tenemos comercios desde 40 metros cuadrados, que son los que tienen solo una estantería con mercadería y no van a poder soportar esto. Tengo un comercio de 90 metros cuadrados con depósito y tengo la chance de aguantar un poco más. Pero todos estamos expuestos a que nuestros negocios quiebren”, ilustró Savore sobre cómo impactarán los tarifazos de la luz en los almaceneros de la Región y la Provincia de Buenos aires.

En cuanto a cómo afecta la caída del consumo y los cambios en las compras de los vecinos, puntualizó: “Muchas familias que compraban en los hipermercados haciendo las compras mensuales, semanales y quincenales, ya no lo hacen porque llenar el changuito cuesta más de 200.000 pesos”.

“El consumidor ya hace tiempo que no elige por marca, sino por precio porque hay mucha diferencia”, manifestó el presidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses.

En el plano de la Ciudad, Cristian Loureiro delineó el cuadro de situación. “Está complicada la mano. Ahora se dio vuelta la situación entre los supermercados y los almacenes, ya que estos últimos manejan valores más bajos y no tienen demasiados costos en comparación a los grandes mercados. Algunos almaceneros van a los supermercados buscando precios y se encuentran con valores más altos que lo que ellos ofrecen. Por esto, los almaceneros tendrían una resistencia más dura a esta situación”, aseveró.

En torno a cómo afectará al público el traslado a precios del aumento en el costo de la luz, el platense esgrimió: “Siempre termina pagando esta diferencia el consumidor final. Puede haber quienes soporten un porcentaje de estos nuevos costos, pero el resto se trasladará a precios. Va a ser muy duro para los comerciantes que no están tan ‘cimentados’ y recién están empezando”. Sin embargo, el vecino de la Ciudad hizo una aclaración y enfatizó en la situación crítica por la caída del consumo: “Igualmente, esto no es lo peor. Lo que más afecta son las ventas bajas que tenemos por el fuerte sinceramiento de precios. La gente está muy retraída en el consumo y ya no hay compras desmedidas ‘por si los productos aumentan’ y todos apuntan a las compras del día a día”.

“Un kiosco bueno podría soportar estos aumentos sin trasladarlo a los clientes. De todas maneras, el uso de las luces no importa tanto, sino, más bien, el de las heladeras y, por eso, podría perderse parte de la ganancia porque en los kioscos se venden cervezas, gaseosas, helados y demás productos que dependen del frío”, consideró Loureiro.

En otro orden, Acuña se explayó sobre la situación previa de los comerciantes. “Veníamos al límite. La veníamos peleando. Ni hablar los que alquilan que sufrieron otros fuertes aumentos y algunos tendrán renovaciones de alquileres. Sin embargo, hay quienes atienden ‘kioscos ventana’ que no pagan la locación y pueden aguantar”, aportó.

Por último, el vice de la UKRA creyó que “estos aumentos impactarán en los precios”, por eso “la gente se pasa a segundas marcas, por ejemplo, en los cigarrillos, porque las subas fueron muy fuertes”.