El cierre del INADI: las razones y las polémicas

El Gobierno nacional anunció ayer que avanzará sobre el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia matutina. Advirtió, además, que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados.

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos. Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el INADI”, explicó Adorni.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”, agregó.

En rigor, el cierre del INADI estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus -Ley Bases para el mileismo- que el Gobierno envió a fines del año pasado al Congreso y que, si bien fue aprobado en general, finalmente fue retirado por el propio oficialismo porque no consiguió los votos afirmativos para algunos artículos que la Casa Rosada consideraba claves durante el debate en particular.

Adorni explicó lo que piensa Milei y que ha hecho público desde las épocas de la campaña: para el Presidente el INADI es un refugio de militantes de la ahora oposición, básicamente el kirchnerismo, que según él cuando estaba en el Gobierno lo usaba como “covacha” política para aglutinar militancia rentada.

Por supuesto que ese razonamiento un tanto reduccionista desconoce el real objetivo del organismo. O al menos el que ameritó su creación: hacer políticas públicas federales y transversales para combatir cualquier tipo de discriminación (racial, religiosa, sexual, ideológica, etc). También brindar asistencia a víctimas de esos actos segregacionistas.

El Instituto se creó en 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, tras la sanción de la Ley 24.515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Hoy se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Si se creó por ley, ¿se puede cerrar por decreto del Ejecutivo? Ayer Adorni hizo agua cuando tuvo que explicar esto. Sólo dijo que comenzaron las actuaciones administrativas para su cierre. Fue un día después de que el gobierno oficializara la intervención del organismo por 180 días, designando al frente del mismo a María de los Angeles Quiroga.

Por supuesto que los empleados del INADI se declararon en estado de asamblea. Justamente contra los empleados apunta el discurso de La libertad Avanza porque asegura que está totalmente sobre dimensionado el plantel por criterios políticos y no para realizar su teórica loable tarea.

¿Qué hace el INADI? Se explica en su sitio web, obviamente. Entre sus principales objetivos, actúa como órgano de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento. Además, tiene la función de recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, y lleva un registro de ellas a nivel nacional. También, se reitera, brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de las conductas antes mencionadas.

UNA PLANTA SOBREDIMENSIONADA

El INADI tiene 43 delegaciones en todo el país. Según el Gobierno actual, se encontraron con una planta de 430 empleados de los cuales ya fueron desplazados más de 70, en un plan de achicamiento de gastos que incluyó reducción de sueldos y suspensión de contratos de alquileres de oficinas. Se reitera: el argumento central de todo esto es que el organismo, que en 2023 tuvo un presupuesto de unos 1500 millones de pesos, no cumple cabalmente con la misión para la que fue creado. Como ejemplo, las fuentes oficiales citan que, a diciembre pasado, momento en que se hizo cargo La Libertad Avanza de la gestión, se contaban 7 mil expedientes sin trámite de resolución.

Se verá finalmente cómo se gestiona el cierre, por aquellas dudas técnico-jurídicas por ser un organismo creado por ley. Lo que está claro es que Milei busca mostrar que está cumpliendo promesas de campaña, un “acting” que podría traducirse así: “Ven que el ajuste lo hace la casta”. Porque para el Presidente, el INADI, el Instituto de Cine y otros entes que siempre han sido colonizados por cierta filosofía progresista, son lugares de “privilegio”.

Así, avanzar sobre el INADI aparece como un gesto tirando a simbólico que pretende mostrar Milei al electorado que lo acompañó en el balotaje, tal vez para morigerar el descontento social que ya estaría empezando a evidenciarse por el ajuste económico real que implementa su gobierno y que, en esta etapa inicial, impacta sobre todo en el bolsillo de la clase media y pasiva.

REPERCUSIONES

¿Habrá un gran rechazo social al cierre del INADI? Probablemente no. Será ese un pequeño triunfo de Milei y, si es así, evidenciaría que logró instalar la idea de que esa oficina se usó durante años para militar kirchnerismo y no para defender minorías. Y también habrá que mirar si esa eventual tolerancia de un amplio sector social al cierre no le deberá mucho, en efecto, a formas y actitudes políticas tendenciosas durante, sobre todo, las gestiones de Néstor, Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la Presidencia. Los cuatro kirchnerismos, digamos.

Por ejemplo, voces opositoras durante esos gobiernos han acusado al INADI de ejercer persecuciones políticas, de impulsar denuncias falsas, de presionar, a veces con absoluto desparpajo.

Cuando se creó, el INADI fue conducido por el documentalista Víctor Ramos. En el 2000, durante la gestión de Fernando de la Rúa y por supuestas irregularidades en el menemismo, se ordenó su intervención. La tarea de regularización estuvo supervisada por el abogado garantista Eugenio Zaffaroni, en ese entonces parte del Frepaso y luego juez de la Corte Suprema.

En el primer kirchnerismo pasaron por su conducción la dirigente María José Lubertino, el actor Claudio Morgado (¿?) y luego Cristina volvió a intervenirlo, sucediéndose una serie de nombres en el cargo, muchos de los cuales ya fueron olvidados: Pedro Mouratián, Javier Buján, Claudio Presman, Victoria Donda, Greta Pena. Y con Milei, la mencionada Quiroga.

Los libertarios parecen haber tomado a Donda -de mucha exposición en su gestión- como la personificación de lo que quieren combatir cerrando el organismo.

Lo dicho: el INADI se creó después de que en el país explotaron dos bombas contra objetivos de la comunidad judía, en el que murieron decenas de argentinos. El anuncio del cierre produjo el inmediata y predecible rechazo de dirigentes ahora enrolados en la oposición. Pero también un comunicado de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) reflejado en la red X: “La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI. La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.