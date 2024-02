“Milei y los gobernadores deben sentarse a hablar”

La diputada nacional María Eugenia Vidal afirmó que los gobernadores y el presidente Javier Milei deben sentarse a dialogar para superar la disputa política desatada por el recorte de fondos federales, dijo que la Nación “no puede” tratar de la misma forma al gobernador chubutense Ignacio Torres y a otros mandatarios que hace tiempo están en el cargo, señaló que impulsará cambios a la fórmula que se utiliza para calcular las jubilaciones y sostuvo que Mauricio Macri debe hacerse cargo de la presidencia del PRO.

Vidal estuvo en La Plata donde visitó una Pyme y participó de una actividad en el Colegio de Abogados. En ese marco, visitó la redacción de EL DIA.

“La Argentina vive momentos dramáticos por los niveles de pobreza, los jubilados con los ingresos más bajos de los últimos años. Los argentinos esperan un cambio profundo, rápido y con madurez. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr equilibrio fiscal y tiene que haber un equilibrio entre la Nación y las provincias. No sirve discutir éste o aquél fondo, tenemos el mandato de sancionar una ley de coparticipación y no lo hicimos. Tal vez sea una buena oportunidad para que el Presidente convoque y se discuta todo: qué impuestos cobramos, qué fondos habrá. Hoy es todo una maraña y es momento de poner las cuentas claras”, dijo la ex gobernadora.

En el marco de la puja entre Nación y provincias, Vidal señaló que “todos tenemos que bajar un cambio, es el momento de reconocer que todos tienen su legitimidad, tanto el Presidente como los gobernadores que también fueron votados”.

Respecto de la pelea entre Chubut y la Nación, la legisladora respaldó al gobernador del PRO y señaló que “se resuelve hablando, más allá de que esté abierta una instancia judicial”. Y acotó: “No es lo mismo Torres, que llegó hace 70 días a hacer un cambio, que Insfrán que está hace décadas y que depende de la coparticipación, o Kicillof que recibió más de 4 mil millones de dólares de Alberto Fernández y sumó 45 mil empleados públicos. No todo da lo mismo, hay que ser justos en esa discusión”.

Finalmente, Vidal dijo que el expresidente Macri debe presidir el PRO. “Todos debemos estar representados y debe ser un lugar de encuentro y no de confrontación”, concluyó. La entrevista completa puede verse en eldia.com.