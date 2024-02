La crecida del Río y la ola de calor: en guardia por los fenómenos climáticos

El tiempo da señales. Nada ni nadie puede desmentir que el cambio climático avanza a cada segundo, por lo que impera tomar medidas para mitigar los daños. Testigos de este suceso fueron ayer los vecinos de Ensenada y Berisso que, a media mañana, se desayunaron con una fuerte crecida del Río de la Plata. A esta situación problemática se suman los días con temperaturas agobiantes, luego del “respiro” que dio ayer el clima.

Los accesos al Club Regatas estuvieron anegados (“en su totalidad”, según un escueto mensaje del municipio ensenadense) por el aumento del nivel fluvial que llegó a los “2.85 mts. a las 10:30 horas”, según anticipó la cuenta oficial de X (ex Twitter) de Ensenada. Fue por eso que el comunicado oficial estuvo acompañado de recomendaciones para los vecinos tales como “no sacar la basura”, “evitar las zonas de obras”, “no ingresar al Río”, “circular con precaución”, “guardar objetos que puedan volarse” y “no tocar postes ni cajas de seguridad”.

Efectos en la Región

Desde la Comuna ensenadense apuntaron que el agua alcanzó los 3 metros de altura a media mañana. Asimismo, sumaron que, tras el pico anterior a las 11, la situación se normalizó, aunque el Río se mantuvo crecido. Esta cuestión afectó a las zonas de las playas, ya que, en plena ola de calor, muchos vecinos que gozan de las tórridas jornadas en Punta Lara y otros balnearios, debieron reubicarse por la altura del Río.

Al mismo tiempo, ayer se pudo observar el estado de situación en las playas de Berisso, por caso, en La Balandra donde se replicaron las postales de pescadores con el agua por encima de los tobillos. Inclusive, el avance de los anegamientos alcanzó las zonas de los fogones y las mesas. Allí, 13 pescadores quedaron aislados y fueron auxiliados por un operativo coordinado por el Cuerpo de Guardavidas y Defensa Civil de Berisso, citaron fuentes oficiales. Al unísono, en Palo Blanco, debieron retirar y trasladar a zona segura del camino de acceso al balneario a 39 personas, 25 de ellas menores de edad.

Mediante el perfil oficial de Facebook del Municipio de Magdalena reportaron una “alerta amarilla”. Esto se debió a que, a primera mañana, la altura del Río de la Plata creció de 2,43 a 2,54 mts. de acuerdo a la información que surgió del mareógrafo de Atalaya.

Otras alturas que se estimaron fueron de 3 metros en el puerto de Buenos Aires (Dársena F), a las 13.30; y 3,10 metros en San Fernando, a las 14.30.

Un “bochorno”

Tal como informó EL DIA, por estos días se conoció una acepción de la palabra “bochorno” que define la ola de calor que azota al país. Refiere al “aire caliente y molesto que se levanta en el estío” y, según sitios especializados en meteorología es “la mejor descripción de las condiciones que dominarán el panorama meteorológico” de estos días, “sometiendo a millones de argentinos a una situación de estrés térmico”, indicó el meteorólogo Christian Garavaglia.

En diálogo con EL DIA, el meteorólogo de la Municipalidad de La Plata, Sergio Jalfin, explicó que “el origen de esta ola de calor tiene que ver con un bloqueo atmosférico”. Se trata de “un sistema anticiclónico que estuvo durante las últimas semanas frente a la costa de Uruguay y de la Provincia de Buenos Aires”, desarrolló. Si bien ayer entró un “débil frente frío” que provocó “un descenso temporal de la temperatura” (por lo que la máxima del domingo no llegó a los 30º C), a partir de hoy y hasta el jueves “volverán a subir las temperaturas”, anticipó.

El encargado de Dirección de Hidrometeorología de la Ciudad adelantó: “Volveríamos a un cuadro de ola de calor, dado que las temperaturas mínimas y las máximas van a ser muy altas: 23 a 26 grados y 33 a 37, respectivamente”. No obstante, dio un dato esperanzador: el jueves habría un cambio. “Se espera que concluya de manera definitiva la ola de calor”, avizoró y argumentó que este evento se deberá a que llegaría “un aire más fresco” e “inestabilidad” con “tormentas fuertes”.

Antes del Carnaval

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el pronóstico y, efectivamente, el jueves se sostendrían la temperatura mínima en 25º C, pero la máxima se moderaría a 30º C; a la vez que se anunciaron lluvias que podrían ser chaparrones en algunos puntos de La Plata y alrededores. En tanto que, el viernes, el tiempo también tendría precipitaciones, aunque los registros bajarían a 21º C y 27º C.

De cara al fin de semana próximo, que se estirará hasta el martes por los feriados de Carnaval, se observó que el sábado y el domingo podrían ser jornadas aún más frescas con mejores condiciones climáticas. Por caso, el 10 de enero las temperaturas oscilarán entre los 23 y 27 grados, mientras que el cielo podría estar algo nublado. Algo similar acontecería el día siguiente, en la previa a las dos jornadas no laborables, con marcas que irían entre los 17º C y los 29º C.