Estudiantes vs Racing. Una prueba de riesgo para el Pincha: formaciones, hora y cómo verlo online

Estudiantes afrontará esta noche una exigente prueba de local cuando reciba a Racing por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El partido en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi se jugará desde las 21.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez (Darío Herrera en el VAR) y transmisión de ESPN Premium y sus plataformas online.

Los dos equipos comenzaron la temporada con aspiraciones de pelear los puestos de arriba, mientras esperan por su debut en el plano internacional: Estudiantes en la Copa Libertadores y Racing en la Copa Sudamericana.

La Academia se llevó una desagradable sorpresa en el debut, al caer en el Cilindro de Avellaneda con Unión (0-1), un rival que peleó por la permanencia en Primera División hasta la última fecha del año pasado.

No obstante, se recuperó a tiempo y goleó a Tigre (3-0) en el mismo escenario, por la segunda fecha, en un partido que encaminó con dos goles en los primeros diez minutos.

Entre una y otra presentación, Costas cambió más de medio equipo, disconforme con la producción de la primera jornada, en la que vio un Racing “desastroso”. Esta noche volverá a realizar cambios pero por lesión, ya que no contará con el arquero Gabriel Arias ni con el goleador colombiano Roger Martínez.

La Academia tiene poderío futbolístico y presiones para ser protagonista. Habrá que ver hasta dónde le alcanza la fuerza propia para terminar consolidándose o bien convertirse en otro de esos equipos plagados de buenos jugadores que transitan con irregularidad en la temporada. Pero es, sin dudas, un rival muy exigente para el Pincha, el primero del año.

Estudiantes ganó todo lo que jugó oficialmente este año. Primero inició con el pie derecho la defensa del título en la Copa Argentina (3-0 vs. Argentino de Monte Maíz) y luego hilvanó triunfos sobre Belgrano de Córdoba y Unión, ambos por 1-0, en la Copa de la Liga.

El equipo de Eduardo Domínguez comandaba el Grupo B con puntaje ideal junto con Godoy Cruz y Newell’s, pero la victoria de anoche ante Belgrano dejó en soledad a los rosarinos, con un partido más disputado. Lleva, además, una racha favorable de 10 partidos sin conocer la derrota, sumando estos tres y los del año pasado: dos por Copa Argentina y cinco por la Copa de la Liga.

Para esta tarde el equipo albirrojo no tendría tantas modificaciones respecto al equipo que se llevó los tres puntos de Santa Fe. En defensa volvería Federico Fernández en reemplazo de Santiago Flores, mientras que Eric Meza hizo méritos como para meterse en el equipo y es una alternativa. En el medio se produciría el regreso de José Sosa, que en el 15 de abril fue suplente, mientras que en ofensiva el uruguayo Mauro Méndez acompañaría a Javier Correa, que terminó el encuentro pasado con una mínima molestia y si no se recupera lo reemplazará el juvenil Ezequiel Naya.

Como en cada oportunidad Domínguez terminará de definir el once el mismo día del partido, es decir esta tarde unas horas antes de viajar desde City Bell hasta 57 y 1. Pero el once no será muy diferente al que se trajo para La Plata tres puntos de oro en su objetivo de clasificar a los cuartos de final.