Subas en los gastos escolares: uniformes y útiles con precios por las nubes

A poco menos de un mes que comiencen las clases, muchas familias ya comienzan a armarse de útiles e indumentaria para poder llegar al 1º de marzo con todo listo y sin gastar de más. Y es que tras conocerse que la canasta escolar aumentó 250 por ciento respecto del año pasado, ahora las familias se preparan para el próximo golpe, que significará comprar la ropa necesaria para el otoño con fuertes incrementos, y esperar la confirmación de lo que ya intuyen: las cuotas de los colegios con arancel libre subirán 50 por ciento promedio en una primera etapa, y luego habrá más ajustes.

Según los comerciantes del rubro, la canasta escolar aumentó el doble de lo que había subido en 2023 por los fuertes incrementos que hubo en el papel que repercutieron en los cuadernos, repuestos, papel glasé y otros.

Es por eso que muchas familias tratan de organizarse y realizar compras mayoristas en las zonas de avenida Avellaneda, en Flores, y el Once de la Ciudad de Buenos Aires.

La indumentaria subió 17,2 por ciento en diciembre, muy por debajo del costo de vida general, que fue del 25,5 por ciento. Además, a diferencia de lo que ocurrió en el 2022, los aumentos en la categoría de “indumentaria y calzado” fueron menores a los de los precios en general: 17,2 por ciento en diciembre y 169,4 por ciento en relación con 2022.

Pero igual, los números asustan: quiere decir que por lo que se pagaba 10 mil pesos a principios de 2023, ahora hay que afrontar un costo de 27 mil.

En La Plata, los comerciantes explican que por ahora tienen muchas consultas sobre los uniformes escolares, pero que llamativamente, año a año hay cada vez más clientes compran la indumentaria escolar en diciembre para adelantarse a los aumentos y el resto de los gastos escolares.

“Muchos hacen la compra directa y otros los encargan: dejan una seña o pagan una parte del uniforme y en febrero lo retiran”, contó el dueño de un local del rubro ubicado en 17 y 64.

En ese sentido, el hombre dijo que lo que más se vende desde hace unos años es la remera o chomba blanca con el escudo del colegio, más el conjunto de pantalón deportivo y buzo.

Esas prendas bordadas, para primer grado, tienen un costo total de 49.500 pesos si se lleva una remera (8.500 pesos), un short (9.000 pesos) y el conjunto deportivo (32.000 pesos). La chomba, para ese talle, tiene un costo de 12.500 pesos.

“Cada vez menos colegios piden pantalón de vestir y camisa y por eso dejamos de hacerlos. Ahora algunas escuelas cambiaron el color de la chomba blanca por azul, pero son los menos. Lo que sí se modificó bastante es que el antes el short era blanco y ahora se estandarizó casi completamente a azul, lo que facilita mucho a las familias. Lo mismo pasa con los colegios que tenían uniformes a cuadrillé o escocés, pasaron a telas lisas. Se fue simplificando el uniforme, el vestido jumper para las nenas hace años que no se hace más”, indicó el comerciante.

Y aunque haya negocios especializados en el rubro uniforme, son varias las familias que compran las prendas en otros comercios y las mandan a bordar.

“Tengo tres nenes y busco precios porque sino no alcanza. Desde hace unos años, los conjuntos deportivos los consigo en ferias de indumentaria o en otras casas de ropa en el Centro. Quizá la calidad no es la mejor, pero igual estoy todo el año cosiendo parches en las rodillas y codos, por lo que no me conviene gastar un dineral a principio de año, porque además si pegan un estirón tengo que volver a comprarles”, indicó Estefanía, cuyos hijos van a segundo, cuarto y quinto grado un colegio parroquial de la Ciudad.

“En promedio me ahorro como mínimo 10 mil pesos por nene comprando de esa forma”, destacó la mujer que al igual que el dueño de la casa de uniformes, hizo referencia a la flexibilidad que aplican los colegios: “ya no exigen tanto como antes. Con que se respeten los colores que se piden, es suficiente”.

Mochilas y útiles

El impacto de la suba de precios en las librerías es similar a lo que sucede con los uniformes: “antes la compra fuerte arrancaba en febrero. Ahora notamos que la gente ya empezó a pensar en el colegio en diciembre, se frenó un poco en enero, y en febrero termina de completar lo necesario, cada uno dentro de lo que puede”, comentó un vendedor de una librería comercial del Centro.

Un cuaderno de primera marca puede costar hasta 5 mil pesos. Una canasta escolar básica: incluye mochila estándar de tiras, 20 útiles indispensables y guardapolvo: el precio, 62 mil pesos. La suba: 250 por ciento respecto de febrero del 2023.

Otro grupo integrado por mochila con carro, cartuchera de dos pisos, guardapolvo y 20 útiles cotiza a 172 mil pesos. Comparado con el 2023 la suba es del 230 por ciento. El año pasado, la inflación fue del 211,4 por ciento, según el INDEC. La canasta escolar subió más que la inflación.

Las mochilas están entre 12.600 pesos (básica de 16 litros) y 158.200 pesos (con carro de 28 litros), mientras que las cartucheras parten de 6.300 pesos (simple con cierre) y pueden valer hasta 30.000 pesos (dos pisos de PVC).

Un uniforme deportivo básico para un alumnos de primer grado ronda los 50 mil pesos