Melconián cuestionó el bajo nivel de los salarios

“Acá es totalmente cierto que ni la luz ni el gas ni algunos productos tenían un precio que no tenían que tener y eso generó una demanda excedente porque se regalaban. Ahora déjenme decir algo, los salarios tampoco están en niveles internacionales”, afirmó ayer el economista Carlos Melconián.

En declaraciones radiales, el ex asesor económico de la candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, agregó que “la economía real es la consecuencia al final del día de un panorama económico que está muy mal, siempre con responsabilidades compartidas. Sin ir a Adán y Eva, yo podría ir a 2011, y la estanflación está instalada en la Argentina desde ese año. Lo que va a haber es una profundización de la recesión. Esa es la peor capa, porque es la que liga el cachetazo”.

Melconián dijo también que “lo cambiario y lo fiscal avanzan sobre bases muy endebles”.

“Termina de consolidarse esa pacificación esa tranquilidad, cuando los elementos que la componen se convierten en genuinos y sostenibles. Concretamente el régimen cambiario de Argentina tiene que resolverse y por supuesto los números fiscales. El superávit a las piñas de enero y, algo más leve, pero probablemente también en febrero, tiene que consolidarse y volverse sostenible, expresó.

Y agregó: “La verdad de la milanesa es que el régimen cambiario le permite a la exportación generar una oferta no genuina en el dólar financiero y hay un número muy gordo de importaciones presentes que no se pagan. Un escenario en el que los mercados alternativos reciben oferta y el mercado oficial no recibe demanda”.

Además consideró que “siempre la tranquilidad en economía es buena consejera, mucho más en un país como la Argentina. Esa tranquilidad y la consolidación del programa económico, todavía no estamos ahí, lo ideal es que vaya ocurriendo de la manera más genuina posible”.