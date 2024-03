Venta ilegal sin freno: en un año creció más del 300%

La venta ilegal en La Plata no tiene freno. Es común transitar por las calles y toparse con puestos que ofrecen productos de toda clase: desde alimentos hasta prendas de indumentaria y artículos de bazar. En el último año, esta práctica registró un aumento superior al 300 por ciento, según datos de la Cámara Argentina de Comercio.

Para quienes trabajan en las zonas comerciales, la venta ilegal es una actividad desleal, ya que no debe afrontar gastos como alquileres, impuestos y cargas sociales de sus empleados.

Según, el reporte, en La Plata se detectaron 426 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Eso representa un aumento de 6,2 por ciento en relación a enero y una suba de 330,3 por ciento con respecto a febrero de 2023.

“La venta ilegal creció de una manera muy abrupta y está directamente relacionada con la alta inflación que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. La pérdida del poder adquisitivo de la gente hace que tenga que rebuscársela para poder sostener a la familia saliendo a vender algo por la calle”, dijo Diego Piancazzo, directivo de la Cámara de Comercio de La Plata.

“Desde la Cámara estamos en total desacuerdo con la venta ilegal, ya que es un perjuicio para los negocios legalmente establecidos y creemos que es uno de temas a solucionar en esta nueva gestión municipal”, agregó Piancazzo, quien destacó que aún no se han reunido por este tema con la Comuna.

Valentín Gilitchensky, presidente de los centros comerciales en la Federación Empresaria La Plata, sostuvo que “está todo desbordado, no hubo ningún tipo de control en todo este tiempo y la baja de venta en los locales más la venta ilegal no ayuda al comercio platense”, dijo y añadió que “necesitamos un rápido accionar del Municipio para acabar con la venta ilegal. Sobre todo en este momento donde hay hasta un 50 por ciento menos de ventas, porque queremos seguir manteniendo los puestos de trabajo”, manifestó el referente de la zona comercial de Calle 8.

El primer puesto entre las zonas de concentración de venta ilegal lo ocupa la Plaza San Martín, con 304 puestos. Es el 71,3 por ciento del total en La Plata.

Luego, se ubicó la Plaza Italia, en donde se contaron 39 puestos y una participación de 9,2 por ciento.

El rubro con mayor incidencia es el de Indumentaria y calzado, que representó un 85 por ciento de los rubros observados.

En tanto, alimentos y bebidas se ubicó en el segundo lugar con el 6,5 por ciento. Luego, óptica, relojería, fotografía y joyería con el 5,4 por ciento del total.

Relocalización

Martín Ranea, presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, explicó que allí la situación no empeoró “en esa proporción porque veníamos trabajando durante los últimos 2 años y habíamos logrado reducir el número de manteros y artesanos que tenían sus puestos sobre la vía pública. Pero durante todo el periodo de elecciones de 2023 explotó el ingreso y hasta se incorporaron un par de verdulerías”.

En ese sentido, destacó que “la Asociación de Amigos de Calle 12 tiene la postura de estar a favor del comercio legal. Por lo tanto, estamos en contra de todo comercio que no respete las ordenanzas vigentes, no tenga los permisos, que no pague tasas e impuestos”. En esa entidad acompañan la idea de “relocalizar” esas actividades, como se hizo en el pasado reciente.

De hecho, Ranea dijo que “presentamos un proyecto en enero que contemplaba esa relocalización y llevó a los representantes de los manteros ofertas concretas para mudarse a locales con alta circulación de personas, que era lo que estaban buscando. En un principio dijeron que sí y después cambiaron de parecer”.

Desde la Municipalidad de La Plata se indicó que “es un tema que está en agenda de la Comuna”.

Hace una semana el intendente Julio Alak e integrantes de la Federación Empresaria de La Plata (FELP) mantuvieron un encuentro en el Palacio Municipal. Entre los temas que se abordaron, los comerciantes pidieron controles a la venta ilegal en la Ciudad.