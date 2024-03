Los pagos con tarjeta ahora tienen que hacerse a la vista del cliente

Para despejar dudas y evitar las sospechas de lo que se presenta como una modalidad de estafa en ascenso a través del robo de datos, desde ahora el cobro con tarjetas de crédito y débito deberá hacerse ante la vista de quien paga, sea en un mostrador o la mesa de un comercio gastronómico. Así lo estableció la Resolución N° 87/2024 de la Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.

“Que los clientes estén en permanente contacto con su tarjeta de débito o crédito reducirá la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas”, se argumentó desde el organismo nacional al difundirse la nueva norma de aplicación obligatoria en todo el país. Así, los negocios no podrán manipular el documento de la persona que paga ni la tarjeta al momento de pagar.

En los últimos años se conocieron denuncias, sospechas e investigaciones que avanzaban sobre la maniobra aparente que consistiría en tomar datos de las tarjetas, como su número y el código de seguridad para luego cargarle otras operaciones. Lo mismo, con los datos del DNI, que pasarían a usarse para suplantar la identidad de una persona.

Según datos de la Secretaría de Comercio, el año pasado se registraron cerca de 7.000 denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por fraudes y estafas en servicios financieros.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, durante la semana que pasó, los comercios disponen de un plazo de 180 días para adecuarse a la normativa. Luego, serán sancionados según lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor.

Diego Piancazzo, directivo de la Cámara de Comercio de La Plata, le dijo a este diario que no esperan mayores complicaciones para los negocios de la Ciudad: “Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, y al tener la mayoría de los comercios más de un posnet (además del histórico está el inalámbrico) no genera mayores trastornos”, indicó. No obstante, esta semana será materia de análisis en la mesa directiva de la Cámara, adelantó.

Junto con ese mandato, circuló la idea de que cae la exigencia de tener que validar con el DNI la propiedad de la tarjeta de débito o crédito.

La versión fue desechada por algunos especialistas en la materia del comercio y sus leyes. Se puntualizó que, por un lado, la resolución no explicita eso. Por otro, se sostiene que la validación a través de la portación del DNI deriva de una Ley. Eso es una norma superior a una resolución de un organismo, que debería modificarse en el Congreso.

La Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio indica en su primer artículo que “todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”.

También circuló información en la semana sobre una norma de la misma característica que ya rige en La Pampa desde el año pasado.

La Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) expresó en este contexto: “Conscientes de la importancia de la seguridad y la eficiencia en cada transacción, nuestro sector ha realizado significativas inversiones para cambiar los equipos POS, garantizando que todos operen con tecnología contactless (sin contacto), chip y banda magnética. Esta modernización incluye la reconvención de prácticamente todo el parque de tarjetas a la tecnología contactless”.