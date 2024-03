Guzmán, muy duro contra los “tabúes” K

El exministro de Economía, Martín Guzmán, reapareció en una entrevista reciente y armó revuelo. Advirtió, por ejemplo, que “en el amplio espacio del peronismo kirchnerismo, el modelo que se pregonaba estaba y está agotado. De ahí no va a salir algo próspero para la Argentina”. Aseguró además que cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió “tocar nuevas melodías, algunos dentro del espacio lo recontra operaron”. Mientras reconoció que el déficit fiscal era un “tema tabú que no se podía discutir” y criticó el “patrón colonial en la relación con China”.

El economista admitió a su vez que “hay discusiones que abrió [Javier] Milei que son necesarias y que nuestro espacio las entregó. Hay temas que eran tabúes y no se podían discutir. Por ejemplo, la reducción del déficit fiscal. De pronto reducir el déficit era hacer un ajuste y estaba mal”, cuestionó y argumentó: “Quienes creemos que el Estado tiene que tener un rol para el desarrollo de la economía, que el sector privado por sí solo no resuelve los problemas del desarrollo, debemos abogar por un Estado que esté ordenado. Un Estado que no viva de estar mangueando, pidiendo prestado, o emitir una moneda que nadie quiere”.

Sin nombrar directamente a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, polemizó: “Decimos que tenemos una economía bimonetaria donde la gente no quiere el peso, donde perdió ciertas funciones de lo que es el dinero, pero al mismo tiempo decimos ‘no importa tanto el déficit, expandamos el déficit emitiendo mas’. Eso no está bien. Esa discusión se la dimos a la derecha y la tendríamos que haber dado nosotros con más firmeza”.

El ministro de Economía durante más de la mitad del mandato de Alberto Fernández recordó el momento en que el gobernador, Axel Kicillof, “dijo que tenemos que tocar nuevas melodías. Eso a algunos les cayó mal y lo recontra operaron dentro del espacio. Hay temas muy profundos que tenemos que discutir y que realmente hay que tocar otra melodía si le queremos ofrecer a la sociedad argentina algo distinto, que dé lugar a la prosperidad en este momento de la historia”.

Autocrítico, Guzmán analizó que “la gente eligió a Milei porque se pudrió y es entendible. La economía argentina está estancada desde 2011, 2012, con la excepción del año posterior a la pandemia donde se había caído mucho y después se recuperó. Llevamos más de una década de estancamiento. Durante nuestro gobierno la situación no terminó bien. Fijate lo que es el año 2023: la inflación termina arriba de 200%, el salario real cae fuertemente, la pobreza crece, la desigualdad también”.

El exministro reconoció también que no se le puede echar la culpa a la sequía del año pasado por esos malos indicadores. “La sequía fue un shock duro, por supuesto, implicó una pérdida importante de las exportaciones -precisó-. Pero no es solo eso, por favor, seamos honestos y discutamos las cosas que tenemos que discutir”, reclamó Guzmán, para luego cargar contra la gestión de su sucesor, Sergio Massa: “Hubo un viraje muy fuerte en la política económica luego de que yo no estuve más en Economía”, disparó.