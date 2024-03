La copiosa lluvia volvió a inundar calles y voltear árboles en La Plata: las fotos y videos de los lectores de EL DIA

La lluvia de anoche no fue muy extensa, pero sí abundante. A tal punto que los lectores de EL DIA que se comunicaron al WhatsApp (+5492214779896) la describieron como que cayeron "baldazos de agua".

En ese marco, las precipitaciones causaron que muchas calles de distintos barrios terminaran inundadas porque no llegó a escurrir el agua por la gran cantidad que cayó. Mientras que también provocó la caída de árboles.

Los vecinos, como suele ocurrir, enviaron sus fotos y videos a este diario para dar cuenta de lo que vivieron desde ayer a la tarde, cerca de las 19, cuando el cielo se puso negro, los relámpagos iluminaron el cielo y, finalmente, se desató la lluvia.

Cuánto llovió en La Plata, barrio por barrio

Más tarde, desde el Servicio de Hidrometerología, que depende de la Municipalidad de La Plata, informaron el acumulado de agua caída, en donde detallaron cuánto llovió, expresado en milímetros, barrio por barrio. Este es el listado:

P. Olazábal: 29.4

V. Elisa: 35.9

V. Elvira: 20.8

M. Romero: 14.3

P. Moreno: 22.6

Tolosa: 28.8

S. Lorenzo: 16.1

S. Carlos: 19.1

C. Bell: 25.9

El Peligro: 23.2

Abasto: 26.2

Etcheverry: 20.7

Arana: 19.5

P. Castelli: 10.5

P. Alberti: 22.4

Los Porteños: 25.7

A. Seguí: 21.2

Poblet: 17.5

Los reclamos de los lectores de EL DIA

Uno de los árboles que cayó este lunes está ubicado en el Boulevard de 32 entre 3 y 4, contó Guillermo González Lima, que envió imágenes de cómo quedó tras ser "arrancado de raíz".

En tanto, hubo anegamientos en varias zonas. Uno de ellas fue en el barrio Fincas del Plata, de Altos de San Lorenzo, que está comprendido entre 98 y 16 y se extiende hasta 22 y 603. "Somos más de 400 familias y no podemos salir a trabajar ni llevar a los chicos al colegio cuando llueve de esta manera. Las autoridades no atienden nuestros llamados y no tenemos respuestas. Necesitamos que nos escuchen", expresó indignada una vecina, que agregó: "Las calles son un desastre, no hay luminarias, no hacen zanjeos, todo eso lo hacemos los propietarios de un barrio que se está armando. Queremos vivir dignamente".

En tanto, enviaron videos de cómo el camino Centenario, a la altura de Gonnet y City Bell, ayer por la tarde-noche quedó con agua de cordón a cordón. Incluso aseguraron -y se observa en las imágenes- que varios vehículos debieron subir a la rambla para resguardar sus autos. Cerca de allí, en 16 y 501, denunciaron que "se nos mete agua casa". Manifestaron que "este problema es de años. Pasan los intendentes y nadie hace nada. Estamos hartos de que llueva y siempre pasa lo mismo".

En tanto, también llegaron quejas de la zona de Parque Sicardi, más precisamente en 17 y 657. "No podemos entrar a nuestras casas", aseguró anoche un lector afectado. Mientras que contaron que en 16 entre 652 a 658 y entre 659 y 669 la lluvia de anoche "inundó todo otra vez". Y en 22 entre 637 y 659, las calles se tornaron "intransitables". Agregaron que "es una de las pocas arterias para ingresar al lugar".

Otro reclamo acompañado con fotos llegó de un vecino de 122 entre 61 y 62, en donde se pueden apreciar cómo las calles quedaron tapadas por el agua.