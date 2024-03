Día de la Memoria: marcha multitudinaria, con fuertes críticas al Gobierno, al que acusaron de "provocar"

Cientos de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo, y otros puntos de todo el país (incluida La Plata, el sábado) para manifestarse en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que cada 24 de marzo recuerda el golpe de Estado perpetrado en un día como ayer pero de 1976. 48 años después, y con el “Nunca más” como bandera, la marcha tuvo esta vez un renovado tono de resistencia y respuesta contra el gobierno de Javier Milei, que en las horas iniciales del domingo difundió un video equiparando el terrorismo de Estado con la violencia de los grupos guerrilleros, defendió que hubo una “guerra” en la que “cayó gente inocente de los dos lados”, le apuntó sin reparos a los organismos de derechos humanos y volvió a cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos (vea https://www.eldia.com/nota/2024-3-25-3-9-41-la-postura-del-gobierno-de-milei-memoria-verdad-y-justicia-completa--politica-y-economia).

La réplica en las calles fue multitudinaria. En el acto central convocado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora coincidieron militantes, activistas de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes políticos, pero también personas y familias sin afiliación partidaria que, pese al calor, decidieron participar para plantarle cara a un discurso oficial que amenaza con borrar 40 años de consenso democrático.

Una de las voces más duras contra esa afrenta fue la de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien en declaraciones periodísticas aseguró: “No vamos a conciliar nada de lo que haga (Milei) que esté mal hecho” y admitió que “a veces le tengo lástima, porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. Si no fuera que es malo, habría que ayudarlo”. Del Presidente dijo también que “es un extraño personaje” y propuso: “Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido, una de dos”. La respuesta no se hizo esperar, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel que le dijo a Carlotto “a vos no te votó nadie”

Documento

Carlotto fue una de las principales oradoras en el acto de ayer y, desde el escenario montado en Plaza de Mayo, leyó el documento consensuado entre los organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel violan todos los pactos internacionales”, advirtió la presidenta de Abuelas al iniciar la lectura del texto y reclamó también por “una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias, y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”.

Cuestionó además la pretensión del Gobierno de reformar la ley de Seguridad Interior para dar permitir la intervención de los militares en conflictos como la narcoviolencia que se ensaña con Rosario. “Es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”, aseguró Carlotto.

En otro tramo del discurso, condenó que los “principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes. Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo ¡ya!”, reclamó.

“Seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López. La democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidos en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, pidió, al final de su oratoria, la líder de Abuelas de Plaza de Mayo .

Tras ella, tomó la palabra el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien también arremetió contra la administración Milei: “Le recordamos a este Gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna”, argumentó.

La lectura final del texto conjunto quedó en manos de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza Mayo-Línea Fundadora, quien equiparó el protocolo “represivo” de Milei con el de Mauricio Macri: “Al igual que él, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana”, alertó.

Además de los organismos históricos de Derechos Humanos, en Plaza de Mayo coincidieron miembros de la CGT y las dos CTA, además de agrupaciones políticas como La Cámpora y dirigentes como el diputado Máximo Kirchner; el senador Eduardo “Wado” de Pedro; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el referente del MTE, Juan Grabois.

También el intendente Julio Alak y el Gobernador, Axel Kicillof, se acercaron al acto de las Madres y Abuelas, donde reafirmaron que “fueron 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas”.

Réplica al video

Mientras, varias voces opositoras criticaron el video oficial. Uno de ellos fue el cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini: “Es una mierda. Los argentinos queremos paz y más democracia. Es solo una provocación para desinformar, polarizar a nuestra sociedad y alimentar la violencia. Por más que repitan mil veces esta mentira, no se transforma en realidad”, escribió en la red social X (exTwitter).

Finalmente, como ya es habitual, el Frente de Izquierda y el Polo Obrero realizaron su propio acto en el que sumaron organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, de la cultura, de derechos humanos y sindicatos.