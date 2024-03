El platense Carlos Ferro Viera habló de sus días en la cárcel con Guillermo Coppola y reveló cómo conoció a Diego Maradona: "Me hice pasar por mozo"

Cuando la serie sobre la vida de Guillermo Coppola está en boca de todos, apareció en escena un personaje clave en la vida de quien fuera representante de Diego Maradona. Se trata del empresario platense Carlos Ferro Viera, vinculado en aquellos años a la noche de nuestra ciudad, quien contó detalles de su relación con "Guillote" cuando compartieron la cárcel y además reveló cómo conoció al "Diez".

En 1996 Coppola terminó preso en el penal de Dolores por la famosa causa del "jarrón", luego de haber disfrutado de una vida a puro lujo y de codearse con gran parte de la farándula. Un caso que causó una cobertura de casi 24 horas en los medios y por el que aparecieron múltiples personajes que se hicieron famosos al hablar de fiestas en las no faltaban drogas ni sexo. Si bien fue condenado a 9 años y medio de prisión, tres meses más tarde recuperaría la libertad por falta de mérito, según consta en los expedientes judiciales.

Uno de esos personajes que apareció en escena en el escándalo mediático fue el propio Ferro Viera, conocido en el ambiente nocturno de La Plata, y que entabló una relación estrecha con el manager en la cárcel ya que el platense también estaba preso por una causa muy parecida.

Ferro Viero y su relación con Coppola

Si bien no aparece en la biotopic "El representante" que se puede ver en Star+, el empresario de nuestra ciudad habló sin pelos en la lengua. “No sabía que ni aparecía. Pero es obvio, porque muchas veces me quisieron ocultar. Intentaron hacer ver que yo no existía. Nadie cuenta la verdad”, aseguró Ferro Viera en una entrevista con el sitio Infobae.

“La cárcel se divide en dos sectores. El director es el que maneja la parte exterior: relaciones públicas, traslados y esas cosas. Mientras que el jefe del penal es el que está adentro y , por lo tanto, es el que más contacto tiene con la población. Y yo, que ya llevaba unos meses detenido, trabajaba ahí con él. Había creado la radio de la penitenciaría y muchas otras cosas en beneficio de los otros detenidos. También recibía a los internos cuando mandaban los pedidos de visita. Y bueno, como sabía por qué había sido detenido Guillermo, me ocupé de que lo cuidaran”, contó. Y agregó que “hablé con el jefe del penal y, finalmente, a Coppola lo pusimos en una oficina de requisa. La vaciamos y lo acomodamos ahí para no llevarlo con el resto de la población. Fue solo por un tema de seguridad. ¡Meaba en un tarro porque, como no estaba en una celda, no tenía inodoro ni podía acceder a un baño! Ahí yo entablé una amistad con él. Lo atendía, almorzábamos juntos porque yo conseguía comida del exterior, dormíamos en el mismo lugar... Así fue”.

Así conoció a Maradona

Ese fue el puente para que Ferro Viera conociera a Maradona, uno de sus deseos mientras se encontraba privado de su libertad. Y relevó cómo finalmente tuvo su primer cara a cara con Diego: “Yo le dije a Guillermo que quería conocerlo, pero era casi imposible. Porque uno no puede estar en la visita de otro detenido. Entonces hablé con el jefe del penal, que hizo la vista gorda, y me hice pasar por mozo: los atendí a Coppola y a él. Y así lo conocí a Diego”.

Ese fue su primer encuentro con el astro del fútbol mundial, pero con el paso de los años forjó una amistad con él. Incluso estuvo presente en Punta del Este en el 2000 cuando el ex campeón del mundo con la Selección en 1986 se descompensó y, aseguran, estuvo al borde de la muerte. También fue su acompañante en Cuba cuando estuvo internado por sus adicciones entre 2001 y 2003.

En otro tramo de la nota con Infobae Ferro Viera cuenta que “Coppola se agarró una tristeza muy grande cuando yo salí de prisión unos meses antes que él, porque se quedó solo, prácticamente. Después, lo iba a visitar con la madre y con la hija. Y le conseguía comida de afuera, le dejaba entrar cosas...¡Hasta un teléfono le dimos en Caseros! Le metí un StarTAC en la cárcel. Yo hice mucho por Guillermo. Lo ayudé en todo lo que fue la estadía y la convivencia en el penal. Si se olvida de eso, queda a criterio suyo. Yo no puedo juzgar a nadie. A lo mejor, sintió que toda esa parte no era importante para sumarla a la serie”.

El empresario platense terminó diciendo: “Lo raro de esto, o lo contradictorio, es que cuanto más me quieren ocultar, más afloro. Porque lo que te cuento fue lo que Guillermo vivió conmigo en la cárcel. Y después de que yo salí, me puse al lado de Diego para seguir ayudándolo. Si hasta me acuerdo que, el día de su libertad, celebramos en la casa de sus suegros. ¡Hicimos una fiesta! Pero yo no tengo que contestar por qué no estoy en la historia que él cuenta. Eso tienen que contestarlo los autores, los guionistas, los productores y los intérpretes. O, tal vez, quien lo tiene que contestar es Coppola y decir por qué le pareció que no era de importancia que yo figurara. Ni que se contara como sucedieron las cosas. Porque la realidad es que, los hechos álgidos, nunca los contaron como son. Yo por eso soy un tipo creíble, porque jamás le saqué el pecho a nada. Malo o bueno, me hice cargo siempre. Y de que lo ayudé a él y fui amigo de Diego, no hay ninguna duda”.