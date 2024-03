VIDEO. Pablo de Blasis, en la previa del partido de Gimnasia ante Riestra: "De local nos tenemos que hacer fuertes"

Gimnasia entrenó este jueves por la mañana y Leonardo Madelón comienza a definir el once titular que se enfrentará a Deportivo Riestra, el próximo domingo desde las 16 horas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Quien habló en la previa a este encuentro fue Pablo De Blasis, uno de los hombres de mayor experiencia en el plantel, haciendo referencia a que el equipo debe volver a ganar de local y hacerse fuerte.

"Es la primera semana que tenemos típicas como antes, porque jugábamos cada tres días y la única semana que teníamos libre nos tocó la Copa Argentina", comenzó relatando el 10 del Lobo.

En cuánto al partido, aseguró: "Calculo va a ser disputado, mas trabado. Nosotros tenemos que encontrar las maneras de destrabarlo porque estamos jugando de local y es donde nos tenemos que hacer fuertes".

Entre otras consultas, habló del ciclo de Leonardo Madelón, quien aún no tiene su continuidad asegurada y todo dependerá de lo que suceda en estas últimas tres fechas de la Copa de La Liga: "Desde que llegaron nos dieron una mano muy importante. La situación del año pasado, muy pocas personas hubiesen sacado esto adelante. Ellos vinieron y lo pudieron hacer. Los cambios de rendimiento fueron muy notorios. Nos quedan dos partidos en casa y vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos".

El enganche, además analizó su presente, donde remarcó: "No pensé que iba a poder jugar 10 partidos en 40 días. En cuanto al rendimiento soy autocritico, siempre me fijo que puedo mejorar. En cuanto a las posiciones, nunca me puse tan estricto. Siempre fui de aceptar que si un entrenador que estudió y sabe de eso, te necesita en cierto rol, hay que cumplirlo y si todos pensamos de la misma manera va a ser mas fácil".