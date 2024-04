La inseguridad mata en La Plata: murió la veterinaria que sufrió un violento robo en City Bell

La inseguridad no da respiro en La Plata y se le suma la violencia con la que actúan los ladrones. Lo cierto es que tras un ataque de este estilo, las víctimas quedan psicológica y emocionalmente golpeadas y da trabajo la recuperación. Pero a veces las consecuencias son fatales.

Y eso ocurrió con una veterinaria de City Bell que vivió una pesadilla al ser asaltada este Viernes Santo en una casaquinta que alquilaba en la zona de 28 y 476, pero que tres días después sufrió un paro cardiaco y murió.

EL DIA pudo comprobar por dichos de familiares de la mujer que en las últimas horas, aún shockeada por lo vivido, comenzó a sentir dolores en el pecho, por lo que la llevaron al hospital. Pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida ya que entró en un "paro masivo" que le costó la vida.

Se trata de Emilia Merlo, de 63 años, quien justamente ayer había compartido en sus redes sociales la nota que salió publicada en la edición impresa de este diario, y contaba: "Estoy muy mal. Anoche dos tipos me robaron, maltrataron, me dejaron atada y amordazada adentro. Se llevaron el celular. Pero buscaban más. En fin...no me mataron, gracias a Dios. No tengo celular, Está dado de baja hasta solucionar el problema". Mientras que hoy en los comentarios de la publicación aparece uno en el que dan cuenta de la triste noticia: "QEPD descanses Gogui. Horrible e injusto lo que te pasó".

Cómo fue el robo a la veterinaria de La Plata

Tal como informó EL DIA, en medio de la tranquilidad que caracterizó a esa jornada de feriado, Merlo salió al fondo para alimentar a sus gatos. Pero en ese sector de la amplia propiedad no solo la esperaban sus mascotas, sino también dos delincuentes, que previamente se colaron en el parque a través de un lateral con alambrado.

Reveló que “uno de los dos delincuentes me tomó por atrás y, tapándome la boca con una de sus manos, me dijo `quedate quieta, no grites. Si te portás bien, no te voy a a hacer nada´. Y enseguida vi al cómplice”. Merlo estimó que los asaltantes “deben tener entre 30 y 35 años”, a la vez que puntualizó que “uno de ellos estaba encapuchado y el otro no. El más chico de los dos era el más bravo”.

Sobre cómo siguió el ataque, informó que “me hicieron entrar con ellos y en el living me ataron las manos con las tiras de un delantal de cocina, los pies con una solera y me amordazaron con una chalina”. “Luego me hicieron acostar boca abajo, siempre en el living, tapándome con una manta”, agregó.

Si bien hizo saber que los sujetos la amedrentaron con la noticia de que “tenían facas en la cintura”, la mujer refirió que “en ningún momento mostraron arma alguna”. “Pero el más violento me decía `quedate quieta o te corto la cabeza´, como si realmente pensara en hacerme algo”, reflejó la veterinaria. Seguidamente, expuso una conclusión que le dejó el asalto en relación a quiénes lo consumaron y maltrataron tanto física como psicológicamente.

En tal sentido, Merlo se mostró convencida de que “los dos que vinieron este viernes a la noche, son los mismos que el año pasado entraron a robarme cuando no estaba”. Consultada acerca de su hipótesis, brindó un dato que echaría luz en esa dirección. “Como revisaron toda la casaquinta y no encontraron dinero en efectivo, uno de ellos me dijo `cómo puede ser si usted tiene su auto y una moto Honda Biz´. Es una moto que ya no tengo, pero que estos tipos intentaron robarme cuando se metieron acá la vez pasada. Se ve que pensaron que esta vez iban a poder llevársela”, reflexionó la veterinaria.

Lo cierto que es que mal trago que pasó el Viernes Santo a Merlo le costó la vida. Sin dudas fue un golpe muy duro de asimilar que terminó complicando su salud después de semejante susto.