Reapareció Marcelo Corazza, el primer ganador de "Gran Hermano" de Argentina que sigue siendo investigado en una causa de red de trata de personas. 

Son tres las causas que investigan una enorme red acusada de asociación ilícita, trata de personas y explotación sexual. Las víctimas eran menores. El nombre de Marcelo Corazza, el ganador del primer "Gran Hermano" de Argentina, apareció mencionado y quedó bajo investigación. En su momento, Telefe lo separó del canal cuando se conoció la noticia. Por estos días está con tobillera electrónica en su casa y tiene prohibiciones.

Recordemos que, lo detuvieron el 20 de marzo de 2023 tras un allanamiento en su domicilio por presunta corrupción de menores en el marco de la investigación por una red de trata.

Así, hubo otros tres detenidos y fueron muchos los allanamientos realizados en una causa que se había iniciado varios meses antes. Pero, fue liberado el 31 de octubre de ese año porque aún la Justicia no tiene pruebas concretas hasta el momento de que haya integrado la asociación ilícita, pero sigue siendo investigado por presunta corrupción de menores.

Ahora, se mostraron sus primeras imágenes fuera de la cárcel y cómo es su vida hoy. "Tiene una tobillera electrónica, eso es lo que consideró la Justicia... es de monitoreo, es para saber dónde está. No para que le avise a la Justicia si se va de determinado rango", contaron en la tele.

"No puede estar más de fuera de 24 horas fuera de su vivienda, de su domicilio. No es prisión domiciliaria. Está en libertad. La Justicia decidió que espera el juicio libre con unas condiciones: no puede salir del país; tiene que tener ese control, la tobillera para saber dónde está; y tiene que estar en su casa a las 24 horas de haber salido", señalaron desde los diferentes programas del espectáculo.

Para finalizar, bueno es saber que, sobre cómo sigue la causa hay que destacar que los fiscales consideraron que "las víctimas tienen que ser reparadas económicamente sobre el daño que sufrieron", aseguraron especialistas en el tema.