Rolando Barbano abrió su corazón luego de la separación de Marina Calabró

Todo era soñado. Marina Calabró y Rolando Barbano habían confirmado su romance en marzo de 2024.

Sin embargo, este 26 de abril, la periodista no pudo evitar las lágrimas al oficializar que el fugaz romance entre ellos había llegado a su fin en pleno diálogo con Yanina Latorre.

Y por su parte, el comunicador había intentado mantener el silencio en cuanto a la separación pero finalmente decidió compartir cómo se siente con la ruptura. Así, Barbano no solo se refirió a la culminación del incipiente noviazgo que mantuvo con Calabró.

De este modo, también enfrentó las versiones de reconciliación con su ex esposa y madre de sus hijos. “Estamos tratando de resolver algunas cosas. No es un momento lindo para mí ni para Marina”, fueron las palabras que tuvo Rolando, al tiempo que agregó: Lo digo bien, no quiero hablar del tema porque me duele mucho”.

“Entiendo que Marina es una persona muy pública, pero es nuestra intimidad. Yo no tengo ganas de hablar. Lo que diga ella está bien”, sentenció el periodista, quien además se encargó de despejar las dudas en cuanto a una potencial reconciliación con su ex. “Estoy separado hace un año, es la mamá de mis hijos y siempre lo va a ser pero no la metamos en esto porque no tiene nada que ver”, explicó de manera tajante.

Por último, los tiempos indican que, el amor que nació en Radio Mitre donde Marina y Rolando son compañeros en el programa ‘Lanata Sin Filtro’, llegó a su fin y la encargada de confirmarlo fue nada más ni nada menos que Calabró en un pase con Yanina Latorre en la señal radial donde se la vio, y escuchó visiblemente acongojada y afectada por el delicado momento emocional que atraviesa.