Con un ex barra Pincha a la cabeza, el sindicato de trapitos desembarcó en las calles de La Plata

Los trapitos y limpiavidrios son problema de larga data para los automovilistas en La Plata y desde este fin de semana en las calles del centro de la Ciudad aparecieron varios con pecheras de color celeste.

Como había adelantado este diario meses atrás , se venía gestando la creación de un sindicato que los "agrupe".

Finalmente, en las últimas hicieron su lanzamiento oficial: "Se ha oficializado el lanzamiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Encabezado por el Secretario general, Fabián Giannotta (quien supo años atrás comandar la barra de Estudiantes) y el secretario Adjunto Matías Valdez, este sindicato nace con el firme propósito de salvaguardar los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 14bis", comunicaron.

"Comenzamos a tener presencia en las calles de la ciudad de La Plata. Estamos dialogando no solo con los afiliados ( cuida coches, artistas callejeros, limpia vidrios, etc) si no cambien con los comerciantes, con los vecinos, dónde intercambiamos idea", expresó Giannotta.