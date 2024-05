Mercado de cuatro patas: el boom de los emprendimientos para mascotas en la Ciudad

El video de un perro viajando en el techo de un auto por las calles de la Ciudad dio vuelta el país. Preocupados, por la seguridad del can los proteccionistas no tardaron en hacer llegar sus críticas por el peligroso accionar de Alan el dueño de Paco. El hombre, pidió disculpas por sus temerarios paseos, pero a la vez hizo una aclaración que se repite en la boca de más de un mascotero: “lo criamos con mi señora desde chiquito y es un hijo más para nosotros”.

Las mascotas son parte fundamental dentro de la vida de muchas personas, son un hijo más tal como dijo Alan y se busca que tengan la misma calidad de vida que cualquier otro miembro de la familia, así lo demostró al asegurar que “el perro come asado, lo que como yo lo come él”.

Está humanización de las mascotas además de estrechar más la relación entre los humanos y sus perros o gatos, provocó la apertura de un incipiente mercado en el que proliferaron la aparición de los petshops, pero también de nuevos comercios como hoteles cinco estrellas para perros, emprendimientos especializados en gastronomía y pastelería para animales y hasta prepagas con miles de afiliados.

“No hay dudas de que las mascotas son una parte esencial de la familia y hace un tiempo que desde la clínica se trata de dar una calidad en la atención que va más allá del tratamiento médico, tratamos de utilizar herramientas para que se sientan cómodos y evitarles el estrés tanto a ellos como a sus tutores que son quienes requieren este tipo de atención hoy en día”, detalló a EL DIA la médica veterinaria, Jésica Amado.

En cuanto a la humanización de los perros y gatos consideró que “hay diferentes tipos de tutores, si bien todos humanizamos bastante a los animales hoy en día hay personas que generan un vínculo como si fueran sus hijos y te piden que seas como un pediatra. Si ellos lo toman de esa manera lo que nosotros hacemos es tratar de acompañarlos pero haciéndoles entender que el promedio de vida de ellos no es el de los humanos y saber que en el transcurso del tiempo van a sufrir pérdidas. Hay patologías que se hacen difícil de llevar para los tutores, pero intentamos ayudarlos”.

Comprarle algún juguete, invertir en una buena alimentación, tener la vacunación al día, fueron los puntos clásicos con los que cumplieron los dueños históricamente, pero en el último tiempo muchos “padres” optaron por ir más allá y hasta le hacen fiestas de cumpleaños con mesas de dulce completas y decoraciones.

Sol es chef y analista en servicios gastronómicos de la Ciudad y desde hace unos años se dedica a la gastronomía para perros. “Al emprendimiento lo cree en 20220, plena pandemia, en ese momento estudiaba medicina y comencé en un primer momento haciendo snacks saludables a mi perrita porque todo lo industrial le caía mal y noté en ella un montón de cambios positivos en cuanto a la digestión, entonces decidí cambiar su alimentación”, explicó la joven quien a partir de ahí se anotó en un curso de alimentación fisiológica para perros, dieta que se basa en “una alimentación natural, del tipo ancestral que intenta alimentar a la mascota como si estuviera cazando a su presa en la naturaleza al igual que sus ancestros los lobos”.

Los snacks fueron tan bien recibidos por los vecinos que con el tiempo empezó a hacer tortas de cumpleaños y mesas dulces, todo realizado con ingredientes naturales aptos para perros y sin colorantes, pero con una presentación igual a la de las fiestas de humanos. Su negocio creció rápidamente y ahora tiene clientes tanto en La Plata como en Buenos Aires, en donde llegó a hacer una “mesa de dulce para cumpleaños de 60 invitados perritos”.

Para poder ofrecer una experiencia completa de fiesta de cumpleaños, Sol se asoció con “dos emprendedoras amigas que se encargan de la decoración del ambiente, de la organización del evento y animación”, relató.

A pesar del boom de los cumpleaños, la chef “perruna” mantiene sus clientes fijos que le compran los snacks todos los meses y reconoció que sus “clientitos son muy mimados, obviamente las familias lo tienen como uno más de ellos, como otros miembros”.

La prepaga veterinaria

Las mascotas son sinónimo de compañía, de alegría y de amor, pero también de responsabilidad. Sumar un animal a la familia trae aparejada un gran número de obligaciones y cuidar su situación sanitaria es la primordial.

Visitas al veterinario, tratamientos médicos y tener las vacunas al día significan un gran gasto dentro del presupuesto familiar y atento a esto, José junto a un amigo crearon una prepaga para perros y gatos.

Al igual que en el caso de Sol, la inspiración la tuvo en su propia mascota. “La obra social nace porque cada vez que llevaba a mi perro a la veterinaria me preguntaba por qué no había una obra social para perros, algo bastante necesario si se tiene en cuenta el costo de las prestaciones veterinarias”, relató el vecino que hacia el final de la pandemia comenzó a estudiar el mercado y averiguar si había alguna prepaga u obra social para mascotas en el país. En ese momento se encontró con la existencia de muchos seguros y algunas obras sociales en “San Juan, Ciudad de Buenos Aires, otra en Rosario, pero que tenían sus particularidades. Averiguamos como eran, como funcionaban y empezamos a crear esto que no es más que una prepaga como las de los humanos pero solamente para los animales”.

Actualmente cuentan con casi 2000 afiliados, la mayoría platenses, pero como ofrecen cobertura nacional es un negocio que se encuentra en expansión y se han sumado clientes de otros puntos del país.

“Nos manejamos de dos maneras diferentes. Tenemos prestadores -la idea es tenerlos en todas las ciudades importantes- y el afiliado se atiende directamente con ellos. Pero también damos la posibilidad de atenderse en la veterinaria que quieran y luego le hacemos el reintegro”, detalló.

Aunque han recibido consultas por otras especies al momento solo aceptan perros y gatos, y sus humanos pueden optar entre tres planes diferentes: el Beta, de $7.500 mensuales; el Alfa de $13.800 mensuales y el Omega Premium, de $36.300. En distinto porcentaje cada plan cubre consultas clínicas, inyectables, urgencias, consultas a domicilio, cirugías, laboratorios y electrocardiogramas, entre otras cosas.

José destacó dos motivos principales que llevan a las personas a afiliar a sus mascotas a la prepaga, por un lado se encuentra la atención y el “cuidado del animal, que hoy en día es un miembro más de la familia al que se lo cuida como tal y que teniendo cobertura puede evitar o prevenir enfermedades” y por otro lado el factor económico, afiliarse “es muy importante porque se le achican los costos”, concluyó.

Hotel perruno

Los paseadores no son una novedad. Tampoco los “niñeros” de gatos que se encargan de visitar a los felinos en sus casas cuando sus dueños están de viaje. Pero algo que sí llamó la atención de los dueños en el último tiempo fue la inauguración de un hotel de perros cinco estrellas en la ciudad.

Se trata de un hospedaje instalado en una estancia de 20 mil mts2 que cuenta con 100 “departamentos” de 30 mts2 exclusivos para cada mascota.

Además de un lugar en el que dormir mientras sus dueños vacacionan, allí los perros disfrutan de paseos personalizados y sus tutores tienen la posibilidad de verlos las 24 horas del día por las cámaras de seguridad.

Pero si se habla de hospedajes y cuidados, las guarderías caninas proliferan en la Ciudad. No son más que lugares creados por amantes de los perros para cuidarlos mientras sus dueños trabajan o viajan. Allí pueden interactuar con otros animales mientras aguardan el regreso de sus tutores.

Así poco a poco la industria mascotera se va abriendo paso en La Región ante una sociedad cada vez más dispuesta en invertir en sus animales de compañía y devolverles así el amor que ellos les dan.