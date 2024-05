“Satánico” y “cancerígeno”: Milei, contra el “zurderío” y la justicia social

El presidente Javier Milei tildó al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”, en la primera jornada de una visita a España en la que recibió un nuevo ataque de un miembro del gobierno del socialista Pedro Sánchez. “No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane”, dijo Milei en una charla sobre su libro “El camino del libertario”, donde fue muy crítico del “zurderío”.

Durante la conversación, aseguró que sus políticas están encauzando Argentina después de “una decadencia de más de 100 años”. Y puntualizó que “estamos domando a la inflación”.

Milei no le respondió a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español, que lo había criticado poco antes.

“No son muchos los generadores del odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y el autoritarismo”, recriminó Díaz en un acto en el Ministerio de Trabajo, del que es titular.

Díaz es la líder de Sumar, plataforma de izquierda radical y socio menor de la coalición de gobierno con los socialistas de Pedro Sánchez.

Milei, en tanto, visita España sin ninguna reunión prevista con el rey Felipe VI ni con Sánchez, en consonancia con la frialdad de las relaciones actuales entre los gobiernos de ambos países.

Se trata de su primer viaje a España desde que asumió la presidencia en diciembre, y hoy se reunirá con empresarios. Según la prensa española, asistirán al encuentro altos directivos de los bancos Santander y BBVA, de Telefónica o de la aerolínea Iberia, entre otros.

Mañana será el invitado estelar de un mitin organizado por el partido español de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal, al que acudirán otras figuras relevantes de esta corriente y que ha dado lugar a la convocatoria de manifestaciones de protesta en Madrid durante el fin de semana.

Las declaraciones de Díaz llegan después de que el ministro de Transportes español, Óscar Puente, cometiera el “error” -según sus propias palabras posteriores de disculpa- de afirmar que Milei había ingerido “sustancias” antes de un discurso.

El gobierno argentino emitió un duro comunicado condenando estas palabras y atacando a Sánchez, por poner en “peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”.

Sin embargo, tras las disculpas de Puente, el tema había quedado “saldado” y “terminado”, afirmó el vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni.

Donde Milei disfrutará de afecto y admiración será en el gran acto de Vox mañana, al que acudirán también la política francesa Marine Le Pen y el chileno José Antonio Kast.

Bautizado Europa Viva 24 y descrito por Vox como una “convención de patriotas europeos” de cara a las elecciones europeas del 9, contará con intervenciones por video de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y de su homólogo húngaro, Viktor Orban.

Milei y Abascal presumen de buenas relaciones, y en cuanto el político español anunció en la red social X la organización de este acto, el presidente argentino le respondió: “Ahí volveré a estar con ustedes querido AMIGO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Después del acto de mañana, Milei regresará a Argentina.

La inflación

En cuanto al tema de la inflación. Milei dijo que su gobierno la está “domando con mucho éxito”, y advirtió que “estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”.

Del cepo al dólar, dijo: “Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo”. Y agregó que cuando se termine “de sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo, no va haber emisión por fisco ni por sector financiero, por lo que el tipo de cambio va a ser libre”.

“Va a haber competencia de monedas, con eso va haber más dólares dando vueltas en la economía y los pesos van a ser la misma cantidad por lo que la diferencia va a ser tan grande que el Banco Central se va a eliminar”, insistió.

“El control de capitales es una salvajada, es profundamente inmoral. Argentina, como consecuencia de esa frase nefasta que le gusta a todo el zurderío: ‘Donde hay una necesidad, nace un derecho’, el problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar. Cuanto más inmoral es un político lo financia con deuda, ¿por qué es inmoral la deuda? Porque la fiesta de hoy se la estoy pasando a las generaciones futuras, o financiarlo con emisión monetaria”.

A su vez, Milei señaló que “la recuperación de la demanda se esta viendo con los salarios, recuperándose y ganándole a la inflación”, y añadió que “otro componente que se empieza a recomponer es el tema de la inversión aun cuando no hiciéramos reformas estructurales”.

De la Ley de Bases, dijo que “va a tardar más o menos pero va a salir y se vienen 3.000 reformas más para que la Argentina sea el país con mayor libertad económica del mundo para que dentro de 30 años sea una de las potencias mundiales como lo fue en el siglo 19”.

Tras destacar el ajuste fiscal que lleva adelante su gestión “de 14 puntos del PBI”, Milei adelantó que “ahora podemos relajar la condiciones”, pero no dio precisiones sobre qué medidas tomará en ese sentido. “No era imposible, sí se puede. Hay que tener el coraje. Aunque el camino no es uniforme. Ustedes saben a donde quieren ir. En el medio hay escollos que hay que esquivar y también los que les tiran torpedos desde afuera, propios y ajenos. No es una tarea fácil”, destacó sobre lo realizado en sus primeros meses de gobierno.