El fuerte y sugerente posteo de Paulo Dybala tras no ser convocado por Lionel Scaloni a los amistosos de la Selección Argentina

Desde el perfil oficial de X (ex Twitter) de la Selección Argentina anunciaron la lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos previos a la Copa América 2024. El equipo se medirá contra Ecuador y Guatemala el 9 y 14 de junio en Chicago y Washington DC, respectivamente. Con 29 nombres en la nómina, la Albiceleste deberá reducirse a 26 jugadores para el torneo en Estados Unidos, a celebrarse del 20 de junio al 14 de julio. Entre las sorpresas destaca notablemente la exclusión de Paulo Dybala.

La ausencia del delantero de la Roma de Italia ha generado un gran revuelo. Tras recuperarse de una lesión, el futbolista surgido en Instituto de Córdoba no fue convocado a pesar de estar físicamente apto. Según el periodista Gastón Edul, "la ausencia de Paulo Dybala no es por cuestiones físicas. No está lesionado. Es una decisión futbolística". Este comentario ha alimentado diversas especulaciones sobre las razones detrás de su exclusión.

Dybala no se quedó callado. Después de conocerse la lista, publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes, destacando sus tres premios personales como jugador del mes en la Serie A. Este gesto ha sido interpretado por sus seguidores como un mensaje dirigido a Scaloni, evidenciando su frustración por no ser convocado.

A pesar de sus problemas físicos, Dybala ha tenido una temporada notable con la Roma, participando en 38 encuentros, anotando 16 goles y proporcionando 10 asistencias. Sin embargo, sus lesiones musculares, incluyendo una molestia en el aductor derecho que lo dejó fuera de la convocatoria de marzo, parecen haber influido en la decisión de Scaloni.

La lista de delanteros seleccionados incluye a figuras destacadas como Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, entre otros. La exclusión del delantero de la Roma ha generado intensos debates y rumores. Algunos analistas sugieren que la decisión podría estar relacionada con el estilo de juego y las tácticas que Scaloni planea implementar en la Copa América.

Además de Dybala, otros campeones del mundo como Thiago Almada, Juan Foyth y Papu Gómez también quedaron fuera de la convocatoria. Gómez, en particular, está cumpliendo una sanción por doping. También se destacan las ausencias de Marcos Senesi, Lucas Ocampos, Nehuen Pérez y Joaquín Correa, generando aún más preguntas sobre la estrategia del entrenador argentino.