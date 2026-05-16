La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y TV

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
19:30 | River Plate vs. Rosario Central | ESPN Premium / TNT Sports Premium
Primera Nacional (Argentina)
13:00 | Atlanta vs. Atlético Rafaela | LPF Play
15:00 | Los Andes vs. Godoy Cruz | LPF Play
15:00 | All Boys vs. Deportivo Morón | LPF Play
15:30 | Almirante Brown vs. San Telmo | LPF Play
15:30 | San Martín de Burzaco vs. Talleres de Remedios de Escalada | LPF Play
15:30 | Estudiantes de Caseros vs. Colón de Santa Fe | LPF Play
16:00 | Colegiales vs. Güemes (Santiago del Estero) | LPF Play
16:00 | Ciudad de Bolívar vs. Acassuso | LPF Play
Primera B Metropolitana (Argentina)
15:00 | Deportivo Camioneros vs. Brown de Adrogué | LPF Play
15:30 | Dock Sud vs. Flandria | LPF Play
15:30 | UAI Urquiza vs. Villa Dálmine | LPF Play
15:30 | Villa San Carlos vs. Argentino de Merlo | LPF Play
15:30 | Liniers vs. Arsenal de Sarandí | LPF Play
15:30 | Real Pilar vs. Excursionistas | LPF Play
15:30 | Defensores Unidos vs. Ituzaingó | LPF Play
19:00 | Deportivo Merlo vs. Deportivo Armenio | LPF Play
FA Cup (Inglaterra - Final)
11:00 | Chelsea vs. Manchester City | ESPN / Disney+ Premium
Bundesliga (Alemania)
10:30 | SV Werder Bremen vs. Borussia Dortmund | ESPN 2 / Disney+ Premium
10:30 | Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart | Disney+ Premium
10:30 | SC Freiburg vs. RB Leipzig | Disney+ Premium
10:30 | Borussia Mönchengladbach vs. TSG Hoffenheim | Disney+ Premium
10:30 | Bayer 04 Leverkusen vs. Hamburger SV | Disney+ Premium
10:30 | FC Bayern München vs. 1. FC Köln | Disney+ Premium
10:30 | FC St. Pauli vs. VfL Wolfsburg | Disney+ Premium
10:30 | Union Berlin vs. FC Augsburg | Disney+ Premium
10:30 | 1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FSV Mainz 05 | Disney+ Premium
Brasileirão (Brasil)
21:00 | Palmeiras vs. Cruzeiro | Canal 116 de Flow
Masters 1000 de Roma
En vivo | A. Krajicek / N. Mektic vs. M. Granollers / H. Zeballos (Doble masculino) | Disney+ Premium
12:00 | Coco Gauff vs. Elina Svitolina (Cuadro femenino) | ESPN 4 / Disney+ Premium
Challenger de Córdoba
11:00 | Final del torneo | Fox Sports 2
URBA Top 14 (Argentina)
CUBA vs. CASI | ESPN 4 / Disney+ Premium
Champagnat vs. Los Matreros | Disney+ Premium
Buenos Aires vs. Los Tilos | Disney+ Premium
Belgrano Athletic vs. Club Atlético del Rosario | Disney+ Premium
San Isidro Club (SIC) vs. Regatas Bella Vista | Disney+ Premium
Newman vs. La Plata Rugby Club | Disney+ Premium
Alumni vs. Hindú | Disney+ Premium
Premiership (Inglaterra)
12:00 | Harlequins vs. Exeter Chiefs | Disney+ Premium
14:30 | Saracens vs. Gloucester Rugby | Disney+ Premium
Liga Nacional (Argentina)
20:30 | Instituto vs. Quimsa | Básquet Pass
ESPN Knockout
21:00 | Keyshawn Davis vs. Nahir Albright | ESPN 2 / Disney+ Premium
