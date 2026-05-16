Momentos de tensión se vivieron durante la noche de este viernes en City Bell, cuando un operativo policial terminó con móviles dañados, incidentes en la vía pública y un hombre aprehendido acusado de resistencia a la autoridad.

Según informaron fuentes policiales que accedió EL DÍA, todo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre presuntos disparos de arma de fuego en la zona de 476 entre 30 y 31. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte encontraron a un grupo de personas reunidas y, en medio de ellas, a dos hombres enfrentándose.

De acuerdo al parte oficial, uno de los involucrados escapó al advertir la presencia policial, mientras que varias personas comenzaron a arrojar piedras y botellas contra los patrulleros que intervenían en el procedimiento.

Como consecuencia de la agresión, dos móviles policiales sufrieron importantes daños materiales. Uno de ellos terminó con ambos cristales delanteros rotos, mientras que el otro sufrió la destrucción del espejo retrovisor izquierdo.

En medio del operativo, la Policía logró aprehender a un sujeto de 34 años, acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y daño. La víctima señalada en el expediente, es un remisero de 29 años identificado, quien manifestó a los investigadores que mantiene conflictos de vieja data con las personas involucradas en el hecho.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron policías heridos. La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, que avaló las actuaciones realizadas y posteriormente dispuso la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Ahora los investigadores intentan esclarecer cómo se originó el enfrentamiento y determinar si hubo participación de más personas en los incidentes ocurridos en la localidad del norte platense.