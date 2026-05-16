Robaron una Toyota Hilux en el centro de La Plata, hubo una persecución y tres delincuentes terminaron detenidos en la zanja
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Un impactante operativo policial se desplegó este sábado en La Plata luego del robo de una camioneta Toyota Hilux blanca en pleno centro de la ciudad. El episodio derivó en una persecución que atravesó distintos barrios del oeste platense y culminó en la zona de la avenida 155 entre 41 y 42 entre, donde los delincuentes perdieron el control del vehículo y terminaron estrellados dentro de una zanja.
Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el hecho comenzó cuando efectivos tomaron conocimiento del robo de la camioneta y rápidamente montaron un operativo para localizarla. A partir de allí se inició una intensa persecución por distintas calles de la capital bonaerense, que mantuvo en alerta a vecinos y automovilistas.
En tanto, la fuga finalizó justo en la avenida 155, límite entre la localidad de San Carlos y Lisandro Olmos, cuando los sospechosos no lograron controlar la Hilux y terminaron despistando. El rodado quedó parcialmente hundido en una zanja al costado de la calle, con importantes daños en la parte delantera.
Tras el choque, la Policía logró detener a tres delincuentes, todos oriundos de Guernica, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En el procedimiento tomó intervención la Comisaría Segunda de La Plata, que trabaja para esclarecer las circunstancias del robo y determinar si los implicados están vinculados a otros hechos similares ocurridos en la región.
Debido a la posición en la que quedó el vehículo, durante varias horas trabajaron bomberos del cuartel San Carlos para poder retirarlo de la zanja. El operativo generó gran movimiento en la zona y despertó la curiosidad de numerosos vecinos que siguieron de cerca las tareas de rescate.
La investigación continúa y no se descarta que los acusados hayan actuado como parte de una banda dedicada al robo de vehículos. Hasta el momento no hubo parte policial del hecho delictivo que asustó a los vecinos de la zona oeste platense y se espera información oficial.
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