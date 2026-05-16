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Leo Sbaraglia, muy bien acompañado, deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes

Leo Sbaraglia, muy bien acompañado, deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes
16 de Mayo de 2026 | 08:44

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El actor argentino Leonardo Sbaraglia concentró la atención de la prensa local en el Festival de Cannes al recorrer la alfombra roja principal junto a la actriz francesa Marion Cotillard. La aparición de la dupla se dio en el marco de la presentación oficial de la película Karma, donde ambos comparten el protagonismo y mostraron una marcada sintonía ante las cámaras durante el ingreso al palacio de festivales.

Para la ocasión, Sbaraglia optó por un vestuario de corte tradicional, compuesto por un esmoquin negro, camisa blanca de etiqueta y un lazo de terciopelo a tono.

A su lado, Cotillard vistió un diseño de la casa Chanel confeccionado en cuero negro, que incluía tirantes dobles, bolsillos laterales y un cinturón con el emblema dorado de la firma.

El entendimiento y la naturalidad exhibida por el intérprete argentino y su colega francesa se transformaron en uno de los ejes de comentario de la jornada dentro del certamen internacional.

En el argumento de Karma, Sbaraglia asume el rol de Daniel, un carpintero argentino instalado en la costa española que le brinda refugio a Jeanne, el personaje a cargo de Cotillard. La trama aborda la resistencia de esta mujer frente a las presiones del líder de una organización coercitiva, interpretado por Denis Menochet, del cual consiguió escapar tras atravesar situaciones de violencia física y psicológica.

El largometraje fue escrito y dirigido por el realizador francés Guillaume Canet, quien concibió el papel de Jeanne especialmente para Cotillard. La actriz francesa, reconocida con un premio Oscar por su labor en La vie en rose, también participa en esta edición del festival con el film Roma Elastica, de Bernard Mandico, proyectado fuera de competencia.

Los primeros comentarios de la crítica especializada destacaron la labor de Sbaraglia dentro del thriller de dos horas y media de duración. El analista estadounidense Pete Hammond, en su reseña para el sitio Deadline, remarcó que el actor argentino le aporta a su personaje una definida determinación, resultando una pieza clave para activar la salida de la protagonista frente al conflicto que atraviesa.

La agenda de Sbaraglia en Cannes continuará el próximo martes, cuando vuelva a la alfombra roja como parte del elenco de Amarga Navidad, la nueva producción de Pedro Almodóvar. Dicha película integra la sección oficial que compite por la Palma de Oro y tiene su fecha de estreno comercial en las salas de Argentina programada para el jueves 28 de mayo.

Durante la misma fecha del festival, el estadounidense John Travolta también captó la atención de los fotógrafos al asistir para recibir una distinción por su carrera. Travolta se presentó con un abrigo corto, pantalones de corte ajustado, camisa y corbata claras, complementando su atuendo con una boina blanca.

Por fuera de las novedades cinematográficas, las galas de Cannes suelen generar repercusiones en torno a la estética de los asistentes, un foco que esta vez se posó sobre Demi Moore, integrante del jurado de la competencia oficial. El debate en los medios de moda se centró en la fisonomía actual de la actriz norteamericana a partir de sus sucesivas apariciones.

En la apertura del evento, Moore utilizó un vestido strapless plateado con lentejuelas de la firma Jacquemus, cuyo diseño entallado marcaba la fisonomía de su torso y sus brazos.

En un encuentro previo con la prensa, la intérprete había seleccionado otra prenda de la misma casa de moda, en este caso un vestido blanco con lunares que dejaba al descubierto la zona de los hombros.

Finalmente, en una de las funciones posteriores, Moore asistió con un diseño color violeta de la marca Gucci, caracterizado por detalles drapeados, escote caído y una apertura en la falda.

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