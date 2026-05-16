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El Chelsea de Enzo Fernández cayó por 1 a 0 ante Manchester City en la final de la FA Cup

El Chelsea de Enzo Fernández cayó por 1 a 0 ante Manchester City en la final de la FA Cup
16 de Mayo de 2026 | 13:19

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El Manchester City derrotó 1-0 al Chelsea, que contó con el argentino Enzo Fernández como titular, y se consagró campeón de la FA Cup de Inglaterra por octava vez en su historia.

En el mítico estadio Wembley de la capital inglesa de Londres, el delantero ghanés Antoine Semenyo marcó el gol del triunfo a los 27 minutos del complemento.

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