Continúa el conflicto policial en Misiones

El conflicto con la Policía de Misiones escaló ayer tras el fracaso de las negociaciones entre los efectivos y el gobierno de Hugo Passalacqua. “Se viene algo muy grave”, advirtió el vocero de los policías, Ramón Amarilla.

El Gobierno provincial y los efectivos que están acuartelados iniciaron conversaciones, pero hasta anoche no llegaron a un acuerdo y el conflicto podría profundizarse en las próximas horas.

“La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, se quejó Amarilla en declaraciones a la prensa. En ese sentido, enfatizó: “Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”.

Temen que el conflicto se extienda a otras provincias.