Largas filas para ver al Presidente, desde profesionales a amas de casa

Una entusiasta concurrencia, de distintos orígenes geográficos y diversas situaciones socioeconómicas, se aglomeró ayer desde temprano para acceder al Luna Park, sede del show que brindó el presidente Javier Milei. Desde el mediodía, en las inmediaciones del mítico estadio confluyeron personas de todas las edades y clases que hicieron varias cuadras de cola para retirar los tickets que había a disposición en el lugar. Muchos habían sido repartidos antes entre la militancia, que terminó ocupando buena parte de las instalaciones.

Desde abogados de la City porteña a amas de casa del Conurbano; desde jóvenes “milenials” a gente mayor desfilaron por los móviles de la televisión explicando su fuerte sentimiento de acompañar ayer al Presidente, que además de presentar su último libro se dio el gusto de cantar rock ante una multitud que presenció así un hecho bastante inédito, el menos en la política argentina.

Muchos desfilaron por los móviles de TV para expresar su fuerte sentimiento de estar en el Luna

En la previa se mezclaron claramente testimonios de militantes de la Libertad Avanza -munidos de remeras, banderas y demás etcéteras y brindando declaraciones que “chiveaban” la localidad de las que venían como para que tomen nota los punteros- con gente que se acercó en forma espontánea porque simpatiza con Milei.

Incluso hubo casos “raros” (o supuestamente): un joven que esperaba conseguir una entrada reconoció no ser simpatizante de La Libertad Avanza. El muchacho, de Vicente López, dijo: “Vine a ver el espectáculo con un amigo, pero no soy libertario”. Y agregó: “No soy libertario, soy kirchnerista pero no hay que ser tan sesgado y mirar solo para un lugar”. Raro. Aunque afirmó además que en otras oportunidades del último tiempo fue a ver diversos actos partidarios, mencionando los de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno.

La mayoría de la declaraciones que recogieron los medios, no obstante, fueron obviamente de apoyo a Milei y a la idea esperanzadora de que ofrecerá algo diferente después de años de gobiernos vinculados a personajes de la política tradicional. Un mundo al que el Presidente no pertenece.

Antes de que se abrieran las puertas del Luna, militantes de La Libertad Avanza aprovecharon la aglomeración de personas para poner mesas de afiliación al partido. Lo hicieron en la Plaza Roma, por ejemplo, donde repartieron folletos e invitaban a firmar la ficha. Es una tarea, la de armar un partido en serio, que está a cargo de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Detalle: según fuentes libertarias los que mas se afilian son los jóvenes, a quienes ayer les explicaban que su adhesión es necesaria para no depender de otros sellos partidarios para presentarse a elecciones, que es lo que pasó el año pasado.

El remanente de entradas que quedaba para entregar ayer, luego de que se repartieron entre los dirigentes la mayoría, se agotó una media hora después de que empezaran a entregarse. Hubo que agregar algunas más ante las quejas de los presentes que hacían largas colas para conseguir participar de esta experiencia política inédita, al menos en el país.