Sectores de La Cámpora cuestionan la disputa interna con Kicillof

Máximo Kirchner ordenó a su tropa no concurrir al acto que el pasado sábado Axel Kicillof encabezó en Florencio Varela. Ni siquiera fueron los ministros del gabinete bonaerense que reportan al hijo de la ex presidenta enrolados en La Cámpora.

La disputa interna entre ambos quedó así claramente graficada en la foto del final: el Gobernador junto a sus funcionarios más leales, intendentes y referentes sindicales y sociales que lo respaldan.

Ese vacío generado por La Cámpora generó malestar en el entorno de Kicillof, algo previsible. El dato saliente es que tampoco cayó bien en la propia organización. De hecho, algunas seccionales salieron con pronunciamientos críticos a la decisión de Máximo Kirchner de restarle apoyo al acto.

En un hecho inédito que rompe con la tradicional verticalidad del espacio, afloraron las diferencias internas en la “orga”. Y sorprendió que se hicieran públicas a través de pronunciamientos en las redes sociales.

El puntapié inicial lo dieron los camporistas de San Isidro, pero en las últimas horas se sumaron San Fernando, José C. Paz y Florencio Varela. Los pronunciamientos siguen una línea: apoyo al Gobernador y críticas a la forma en que se toman decisiones en la organización liderada por Máximo.

“Nos sigue llamando la atención que nadie de la cúpula de La Cámpora participó de este encuentro ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar a la militancia? No hay lugar para conjeturas, no apoyar a Axel Kicillof es un salto al vacío”, dijeron desde la seccional de San Fernando.

“En tiempos donde el gobierno de Javier Milei arrasa con los derechos de niños, jóvenes y trabajadores, Axel está abocado a la gestión de los problemas reales de nuestro pueblo como bien nos pidió Cristina. No hay lugar para discusiones estériles”, dijeron.

Desde Florencio Varela se sumaron a las críticas. “Desde nuestros humildes espacios de militancia, nos resulta inentendible por qué la dirigencia de nuestra organización (nacionales, provinciales, seccionales, ministros, intendentes, legisladores y demás compañeros con responsabilidades institucionales) no solo no asistieron ni convocaron al plenario de la militancia ‘La Patria no se vende’, sino que también generaron una actividad unificada en toda la Provincia, impidiendo que se acercaran miles de compañeros y compañeras que querían participar”, señalaron.

Y añadieron: “Es muy difícil imaginar la organización y el crecimiento de nuestra militancia cuando solo recibimos órdenes vía WhatsApp. Hace años que dejaron de existir los ámbitos de discusión política a nivel seccional, provincial y nacional que le permitan a la militancia construir las definiciones que hoy se toman y de las cuales no somos parte. Nos preguntamos... ¿Por qué el maltrato, destrato, persecución y disciplinamiento hacia la militancia de la organización? ¿A quién beneficia esto? ¿Cuál es el problema con el Gobernador Axel Kicillof?”.

No fueron las únicas seccionales que se expresaron. Desde José C. Paz, recordaron los 10 puntos de “Compromiso con la Patria” que se definieron en el plenario de Florencio Varela que encabezó Kicillof. “En estas charlas y discusiones de qué proyecto de país queremos, no estuvieron los dirigentes de la máxima conducción de La Cámpora. ¿Qué les pasa a los compañeros de la cúpula de La Cámpora, van a bancar o no la lucha contra el proyecto de Milei? Hay que salir a convencer dijo la compañera Cristina. Vamos compañeros la lucha es ahora”.

“¿Estarán de acuerdo con esto la “conducción” de La Cámpora y acompañar al compañero Gobernador bonaerense?”, se preguntaron luego.

El sector fue incluso un paso más allá al anunciar la ruptura con la conducción nacional y bonaerense del espacio a la que decidieron no reconocer.

La primera rebelión, como se dijo, había surgido en San Isidro. A través de un comunicado, La Cámpora local expuso su preocupación por las diferentes decisiones que tomó Máximo Kirchner y calificaron que las hizo “a espaldas de la militancia”. Y, además, dejaron a la vista su “apoyo y solidaridad” con Kicillof”.

El antecedente a estos reproches fue, hace algún tiempo, la decisión de Andrés “Cuervo” Larroque de alejarse del sector. Pero la magnitud de las nuevas críticas no dejaron de sorprender.