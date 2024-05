Osvaldo Bazan cruzó a Diana Mondino en lo de Mirtha por el conflicto con España

En la mesa de Mirtha, el periodista Osvaldo Bazán y Diana Mondino protagonizaron una acalorada discusión por la pelea del presidente Javier Milei con España la última semana. En el programa, la canciller se mantuvo firme y señaló que con el correr del tiempo todo volverá a la normalidad.

Mondino, en La Noche de Mirtha, afirmó: "Absolutamente estoy segura de que todo volverá a la normalidad. Es sorprendente porque no se suele asociar un estado a una persona, no es habitual. Tenemos una relación histórica con España y esto es una tormenta adentro de un vaso de agua. El comentario que se hizo fue críptico".

Ante ello, Bazán la cruzó: "No es críptico. El presidente debe entender que siempre es presidente. Si va a España no va solo, lleva en el hombro a 45 millones de argentinos”. “Sí, absolutamente, por eso transmite las ideas de que hay que tener confianza y de que hay un barco que parte hacia la libertad". Además, señaló: "Milei no quiso saludar a Sánchez. Si yo voy a la casa de mi tía, voy y saludo a mi tía. Él también hizo las cosas mal, pero si te ofendés o ponés a la misma altura eso también está mal".

"Por eso no hicimos declaraciones similares. Javier Milei mantiene sus planes y estamos trabajando con la mayor educación y cortesía", se mantuvo la canciller, y Osvaldo Bazán no dudó en continuar con su contundente opinión: “El presidente siempre es presidente".