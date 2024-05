La producción industrial sigue en picada por la recesión: -9,8% en abril

De acuerdo con el IPI-OJF, que realiza la consultora Orlando Ferreres, en abril la producción industrial se contrajo 9,8% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para el primer cuatrimestre una caída de 9,5%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una suba mensual de 0,7%.

“El nivel de la actividad industrial fue algo superior durante abril que durante marzo, anotando una suba mensual de 0,7% en la medición desestacionalizada, y anotando una caída interanual menor a la del tercer mes. De todas maneras, es aún muy pronto para sugerir que hemos dejado atrás el piso de producción industrial, y algún rebote era esperable luego de un mes particularmente malo”, revelaron en su informe.

Entre los sectores manufactureros, las bajas más pronunciadas se dieron en la elaboración de minerales no metálicos, plásticos y metales básicos. Hacia adelante, resaltaron que “aún no vemos señales claras de que pueda comenzar una recuperación de la actividad. Entendemos que esto no sucederá antes de que la fase de ajuste focalizada en moderar la inflación de lugar a una nueva fase orientada a recomponer los ingresos de las familias”.

El sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró durante abril una expansión de 1% en la medición anual, acumulando para los primeros cuatro meses una contracción en el margen de 0,1%. El comportamiento de los rubros sigue siendo muy heterogéneo hacia adentro.