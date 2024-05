Chicos vulnerados Inseguridad, drogas y violencia acechan a niños de la Región

Inseguridad, falta de acceso a servicios públicos y consumo de drogas, son los problemas que golpean con fuerza a los niños y adolescentes de Argentina según el Diagnóstico del Hábitat Infantil para un Desarrollo Sostenible elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. La Región no es la excepción y a los problemas generalizados que se viven en todo el país, se le suman otros particulares de la zona como el peligro latente de posibles inundaciones, la violencia y la falta de cuidados, así lo señalaron referentes barriales de Berisso, Barrio Aeropuerto y Villa Elvira.

En la calle están expuestos a todo tipo de peligro y eso es lo que más preocupa a Caterina, vecina de Berisso que durante mucho tiempo administró un comedor en su hogar. “La mayor problemática que veo acá en mi barrio es el descuido de las familias, los chicos están todo el día en la calle. Les puede pasar de todo, puede pasar un auto y si son nenes chiquitos no los ve y los choca. No los cuidan como se debe”, relató preocupada a este medio.

El relevamiento realizado por la UCA a más de 4.000 chicos menores de 17 años de los 80 aglomerados más poblados del país, arrojó que lo que más afecta a los niños y adolescentes es la inseguridad (así lo demostraron el 77% de los consultados), la falta de servicios públicos (56%), la presencia de drogas en sus barrios (54%) y la contaminación ambiental (48,6%).

“De la inseguridad acá no se salva nadie”, manifestó al respecto la vecina y completó: “En la última inundación la gente no quería irse de sus casas por miedo a que les roben las cosas, no podes dejar la puerta sin llave porque sabes que tus mismos vecinos te roban. La inseguridad está en todos lados, tanto chicos como adolescentes han robado. Se han robado motos, bicis, han entrado a la casas, hasta han vendido ropa que se robaron de las sogas. Llegar a ese punto es una inseguridad extrema”.

Paula, quien coordina el comedor “Estrellita” de Villa Elvira coincidió en la inseguridad como uno de los mayores problemas ya que “cuando salís no sabes con que vas a encontrarte porque te roban y pueden llegar a matarte por un celular o lo que tengas” y los niños no son ajenos a esto. Pero para ella, al menos en su barrio, “el mayor problema que tienen los chicos es la droga, algunos arrancan a los 12 o 13 años. Yo tengo hijos y tengo miedo de que agarren, por eso trato de que estén en algún deporte y además intento aconsejar a otros chicos para que hagan los mismo. Trato de hace lo que pueda para juntar la plata y pagarles la cuota”.

“Hay droga en todos lados, hay gente que vende droga en todos lados y hay niños que hoy consumen drogas también. La misma sociedad te lleva a que vos adolescente quieras probar y quedarte en ese vicio, con compañeros de colegio que llevan, también se hizo muy habitual el tema del cigarrillo”, expresó Caterina y opinó que “se meten en un mundo de adultos cuando todavía no empezaron a caminar. Empiezan entre los 13 y 17 años y mas chicos también, mi hija estaba en la primaria y había un nene que contaba como si fuera un chiste que consumía”.

Servicios

La falta de acceso a servicios afecta a una gran parte de los niños argentinos. Según el relevamiento al menos el 15% no cuenta con agua corriente. “Acá si no tenés bomba no tenés agua”, afirmó Caterina sobre la situación del barrio Esperanza de Berisso. Pero ni la bomba les garantiza el acceso a agua ya que lo que pueden sacar “es horrible”, aseguró. “El agua sale amarilla, no la podes consumir, solo la podes usar para ir al baño y lavar ropa, pero esta intomable, tiene gusto feo es horrible”.

En cuanto a la luz “todo el barrio está enganchado” destacó y añadió que en temporada invernal esto trae aparejado un nuevo problema ya que para enfrentar el frío muchos recurren a las estufas eléctricas lo que provoca que “se sobre calienten los cables y se corta la luz”.

“La calle también es un asco”, aseveró Caterina y explicó que “vienen tiran tierra, pasan las maquinas y después se nos termina inundando todo, como ha pasado un montón de veces. Llueve un poquito y estamos todos con la espera de que no se nos inunde la casa. Hay familias muy precarias que ya perdieron todo y van a seguir perdiendo todo porque va a seguir saliendo el agua de la zanja y los zanjones porque le tiran un poco de tierra y piensan que asó lo solucionan”.

Ante esto recordó que durante las inundaciones del pasado 19 de marzo convivieron una semana entera con el agua, “de adentro de mi casa tardó cuatro días y recién tres o cuatro días después de eso bajo en el patio”.

La violencia

Hay otra problemática que no fue abordada por el estudio pero que afecta en gran medida a los niños y sus familias y es la violencia. Es que si bien “la carencia de los servicios y el consumo de droga son cosas difíciles de erradicar dentro de los barrios, la violencia es lo que más me preocupa hoy en día”, sostuvo Magalí miembro de la Cooperativa de Mujeres del Barrio Aeropuerto, que lleva adelante un merendero en la plaza de 4 y 611.

“Me asombra el tema de comunicarse constantemente con violencia. Es una de las problemáticas que noto mas asentada al menos en mi barrio. Ante cualquier cosa la respuesta es la violencia y es algo que tratamos de trabajar en los talleres que hacemos”, relató con preocupación Magalí.

Para ella esto tiene una correlación directa con el contexto económico: “las crisis hacen que la gente esté más susceptible. Entonces cuando, por ejemplo, falta el plato de comida en la casa los nenes escuchan estados de ánimo alterados, muchos con violencia y eso hace que se repita en sus vidas o que lo implementen como una herramienta para poder manifestarse”.

Aunque al igual que en otros barrios “el tema de la inseguridad es algo que viene desde hace años y los chicos a temprana edad están expuestos a este tipo de situaciones lo que más me preocupa es la violencia, el no saber comunicar lo que te pasa de otra manera que no sea solo a través de la violencia, es algo que estamos trabajando con las chicas acompañados de un grupo de psicólogos que nos orientan”, contó Magalí y agregó con observó con preocupación “están utilizando de una manera muy natural la violencia”.

Es por eso que en paralelo al merendero, Magalí está organizando talleres de murga y teatro para poder tratar la problemática. “Hace tres semanas hicimos un taller de convivencia y se trabajo muy bien el tema”, indicó la mujer que aunque se lamentó la falta de abordaje estatal del tema resaltó el trabajo social de las personas del barrio ya que “la falta de funcionamiento de las instituciones como la escuela, la iglesia, la salita médica o el destacamento policial es lo que le da forma al trabajo social del resto”, y concluyó: “No deberíamos estar ocupándonos como sociedad de que el Estado funcione”.