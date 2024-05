Se supo: el delicado motivo de porqué Marcos Ginocchio le dijo a la China Suárez que bajara su foto

Claro está que, tal cual lo adelantara este diario, la China Suárez sorprendió a todos al compartir una foto de Marcos Ginocchio durmiendo en su cama. "Me parece que esta noche el Primo no sale", escribió ella en sus historias.

Más tarde, al ver el lio que se armó, la actriz borró la foto y escribió un descargo aclaratorio: "Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos. Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así", expresó la China.

Entonces, sobre el backstage del escándalo en cuestión, en los programas especializados señalaron: “No sabemos si la China y Marcos en algún momento serán pareja formal pero aseguran que desde hace rato se transformó en un vínculo muy cercano que tiene que ver con diferentes encuentros íntimos que han tenido”.

Asimismo, en la tele agregaron: "Sabemos que Marcos le regaló en su momento un viaje a la China, un obsequio muy costoso y cosas que van sucediendo que tienen que ver con ganas de un lado y del otro de compartir no solamente el trabajo. Y lo que pasó el otro día es ni más ni menos que lo que te vengo contando desde el año pasado. Lo que pasa es que ahora no se esconden y simplemente no lo confiesan públicamente porque los dos tienen historias no resueltas en paralelo, sobre todo él. La China ya sabemos que a Lauty Gram lo disfruta de pasatiempo”, señalaron periodistas especializados.

Haciendo referencia a las fotos del fin de semana, todos explicaron de manera muy clara: “Con lo que pasó el otro día hubo coletazos por todos lados, a Marcos no le gustó nada que la China subiera la foto. De hecho, le pidió que la baje, cosa que Eugenia aceptó y la bajó de inmediato. Esto ya está para escribir una novela”, aseguran desde los medios.