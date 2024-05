Sigue la tensión en el conflicto del personal de salud

El conflicto en las clínicas y centros de salud no encuentra una solución por el momento. En la reunión paritaria de ayer no hubo acuerdo y se pactó continuar hoy al mediodía, tras varias horas de tensión por las propuestas y contrapropuestas que se escucharon en la mesa de negociación.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) y la Confederación Argentina de Mutualidades (Cam) se reunieron ayer a la tarde para negociar la situación salarial del sector que la semana pasada afrontó medidas de fuerza con paros progresivos desde el miércoles y hasta el viernes, lo que generó distintas complicaciones en clínicas, centros de salud de distintas especialidades y geriátricos en la Región, la Provincia y distintos sectores del país.

PORCENTAJES DISTANCIADOS

Al parecer, los números están tirantes entre las partes. Según pudo saber este diario, los prestadores de salud ofrecieron 8 por ciento para subir los sueldos de mayo y 6 por ciento en junio. Mientras que el sector gremial habría solicitado 12 por ciento para este mes y 8 por ciento para junio.

En un clima de marcada tensión las partes no llegaron a un acuerdo, pero pudieron convenir volver a encontrarse hoy al mediodía, según trascendió tras culminar la reunión de ayer.

Al parecer, la federación de trabajadores de la sanidad tiene proyectado un paro de 48 horas en caso de no llegar a un acuerdo.

La situación se ha puesto tensa porque los prestadores de salud aseguran que se quedaron sin el programa Fescas para afrontar las subas salariales y hay riesgo de que se levante la emergencia sanitaria, lo que podría poner en jaque la economía de numerosas instituciones de la salud, porque no podrían afrontar los gastos corrientes y una moratoria con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la vez, por ejemplo.

En un comunicado difundido por Fatsa la semana pasada, se indicó que “los empresarios se esconden tras el falso y vergonzozo argumento de no tenemos plata” y añadieron: “Los trabajadores no somos responsables de la situación y no aceptaremos salarios cuyo poder de compra se encuentra absolutamente deteriorado”.

PAROS PROGRESIVOS

La semana pasada, enfermeros, administrativos y otros auxiliares de los equipos de salud que representa Fatsa realizaron dos horas de paro por turno el miércoles, tres horas por turno el jueves y cuatro horas por turno el viernes, lo que generó malestar entre distintos pacientes que concurrieron a clínicas, hospitales, sanatorios y centros de salud de distintas especialidades en salud.

No se descartan nuevas medidas de fuerza si las partes no llegan a un acuerdo, lo que podría complicar aún más a los centros de salud por la reprogramación de prácticas y cirugías previstas.

Cabe indicar que en momentos de medidas de fuerza, se atienden emergencias, urgencias, prestaciones oncológicas y pediátricas en el caso de las clínicas

Se aguarda con especial interés el encuentro de hoy al mediodía para establecer si pueden llegar a un acuerdo o redoblar las medidas de fuerza.