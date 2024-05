Llegó la hora de Madrid para las Yaguaretés y los Pumas 7

Los seleccionados argentinos de Seven, las Yaguaretés (femenino) y Los Pumas 7 (masculino) se presentarán a partir de este viernes en el estadio Civitas Metropolitano de la ciudad de Madrid en lo que serán las finales 2024 del Seven a nivel mundial, la misma especialidad que participará a fines de julio en los Juegos olímpicos de Paris.

Lo cierto es que Argentina de manera inédita presentará en la capital española a sus dos seleccionados y los condimentos, demás está decirlo, son muchísimos de cara a un encuentro deportivo que ha crecido a nivel global de manera exponencial en los últimos 5 años. En ese contexto, ya con una estructura de acuerdo a las exigencias, los combinados albicelestes darán sus respectivos kick off en el tradicional campo deportivo madrileño.

LAS YAGUARETÉS

Las Yaguaretés irán por más en Madrid y no se conforman con el segundo puesto obtenido en la tabla general del Challenger Series este año (el ascenso del Seven) y tras su gran participación en el torneo clasificatorio, eso mismo les garantizó un lugar en la Gran Final de Madrid y es allí donde buscarán meterse por primera vez en su historia en el máximo escalón de la especialidad: el Circuito Mundial de Seven, lugar que sólo ocupan los 12 mejores equipos del planeta.

Lo que arrancará este viernes en Madrid se jugará del 31 de mayo al 2 de junio en la casa del Atlético Madrid y hay realmente una gran expectativa por lo que pueda hacer el equipo conducido por el tucumano Nahuel García que cuenta con las jugadoras de La Plata Rugby Micaela Pallero y María Taladrid.

Las Yaguaretés junto a China, Bélgica y Polonia son los clasificados que provienen del Challenger Series, mientras que los cuatro países provenientes del circuito mundial con el objetivo de no descender son Brasil, España, Sudáfrica y Japón.

En Madrid, se dividirán en dos zonas de cuatro equipos cada uno en lo que será un formato todos contra todos dentro de cada grupo. En lo que respecta a la siguiente instancia emparejará a los ocho equipos de acuerdo a la denominación final de la fase de grupos. Por ejemplo, el primero de la Zona A se enfrentará al cuarto de la Zona B, el segundo de la Zona A al tercero de la Zona B, el tercero de la Zona A con el segundo de la Zona B y el cuarto de la Zona A ante el primero de la Zona B. De esos cruces finales, los ganadores clasificarán directamente al Circuito Mundial 2025, mientras que los perdedores deberán buscar su plaza nuevamente al Challenger Series 2025 a través de los torneos regionales.

LOS PUMAS 7 VAN POR TODA LA GLORIA

Los Pumas 7´s llegan a Madrid con el envión anímico de haber conseguido lo propuesto a principio de la temporada: ser el mejor equipo del mundo. Y lo lograron tras quedar en lo más alto de la tabla de posiciones con 106 puntos, tras conseguir cuatro medallas: tres de oro consecutivas en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver y una de plata en Dubái.

Asimismo, lograron el quinto puesto en Los Ángeles, el noveno lugar en Hong Kong y el quinto en Singapur. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron 39 partidos (Germán Schulz, Joaquín Pellandini y Luciano González los únicos que disputaron todos), de los que ganaron 32 y solamente perdieron 7. De esa treintena, tuvieron su mejor racha de triunfos consecutivos de su historia entre el Seven de Ciudad del Cabo, segundo de la temporada, y Los Ángeles, quinta etapa, con 18 victorias seguidas. A su vez, el equipo argentino apoyó 141 tries, un promedio de más de tres tries por encuentro, siendo Marcos Moneta el tryman con 29.

El equipo masculino argentino integrará el grupo A junto con Australia, Francia y Gran Bretaña, mientras que en la otra llave se encuentran Irlanda, Nueva Zelanda, Fiji y Sudáfrica. El sistema de competencia implica tres partidos por la fase de grupos y luego los primeros dos de cada uno acceden a las semifinales.

Fixture

Viernes 31 de mayo

07:00 h – Las Yaguaretés vs. Sudáfrica

10:28 h – Las Yaguaretés vs. Brasil

14:28 h – Los Pumas 7´s vs. Gran Bretaña

Sábado 1° de junio

08:28 h – Las Yaguaretés vs. Bélgica

12:51 h – Los Pumas 7’s vs. Francia

16:17 h – Los Pumas 7´s vs. Australia